تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
20
o
بيروت
18
o
طرابلس
19
o
صور
19
o
جبيل
20
o
صيدا
19
o
جونية
14
o
النبطية
12
o
زحلة
10
o
بعلبك
4
o
بشري
14
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
لبنان
أكد دعم أمن لبنان.. الاجتماع الوزاري في الرياض: على إيران بوقف اعتداءاتها فورا
Lebanon 24
19-03-2026
|
01:02
A-
A+
photos
0
A+
A-
دان وزراء خارجية دول عربية وإسلامية، خلال اجتماع وزاري تشاوري في الرياض، الاعتداءات
الإيرانية
على عدد من دول المنطقة، مؤكدين رفضهم القاطع لهذه الهجمات ومطالبين بوقفها الفوري.
وشارك في الاجتماع وزراء خارجية 12 دولة، بينها
السعودية
، مصر، الإمارات، تركيا، قطر، والأردن، حيث بحثوا تداعيات الهجمات الإيرانية بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة التي استهدفت مناطق سكنية وبنى تحتية مدنية، بما في ذلك منشآت نفطية ومطارات ومقار دبلوماسية.
وأكد البيان المشترك أن هذه الاعتداءات "لا يمكن تبريرها تحت أي ذريعة"، مشددا على حق الدول في الدفاع عن نفسها وفق المادة (51) من ميثاق
الأمم المتحدة
.
وطالب المجتمعون
إيران
بوقف اعتداءاتها فورا، واحترام القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار، والعمل على خفض التصعيد عبر المسارات الدبلوماسية.
كما شدد البيان على أن مستقبل العلاقات مع طهران مرهون باحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، ووقف دعم وتسليح الميليشيات في المنطقة.
ودعا الوزراء إيران إلى الالتزام بقرار
مجلس الأمن
رقم 2817، والامتناع عن تهديد الملاحة الدولية في مضيق هرمز وباب المندب.
وفي الشأن اللبناني، أكد المجتمعون دعمهم لأمن واستقرار
لبنان
ووحدة أراضيه، مع تفعيل سيادة
الدولة على
كامل أراضيها، كما أدانوا في الوقت ذاته العمليات العسكرية
الإسرائيلية
في لبنان.
وجدد الوزراء عزمهم على مواصلة التنسيق والتشاور لمواجهة التطورات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أمن واستقرار دولهم.
مواضيع ذات صلة
الخارجية الاردنية تؤكد دعم لبنان: لوقف فوري للاعتداءات الإسرائيلية وتنفيذ القرار 1701
Lebanon 24
الخارجية الاردنية تؤكد دعم لبنان: لوقف فوري للاعتداءات الإسرائيلية وتنفيذ القرار 1701
19/03/2026 09:02:00
19/03/2026 09:02:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رجي غادر إلى السعودية للمشاركة في الاجتماع الوزاري الطارئ الذي يُعقد في الرياض
Lebanon 24
رجي غادر إلى السعودية للمشاركة في الاجتماع الوزاري الطارئ الذي يُعقد في الرياض
19/03/2026 09:02:00
19/03/2026 09:02:00
Lebanon 24
Lebanon 24
اجتماع وزاري خليجي طارئ لبحث اعتداءات إيران
Lebanon 24
اجتماع وزاري خليجي طارئ لبحث اعتداءات إيران
19/03/2026 09:02:00
19/03/2026 09:02:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس وزراء أستراليا: ندعو إيران لوقف الهجمات العشوائية فورا
Lebanon 24
رئيس وزراء أستراليا: ندعو إيران لوقف الهجمات العشوائية فورا
19/03/2026 09:02:00
19/03/2026 09:02:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
عربي-دولي
الأمم المتحدة
الإسرائيلية
مجلس الأمن
الإسرائيلي
الدولة على
الإيرانية
الإيراني
السعودية
تابع
قد يعجبك أيضاً
بين "الميكانيزيم" والمفاوضات المباشرة… بري يرسم حدود "لعبة الحرب"
Lebanon 24
بين "الميكانيزيم" والمفاوضات المباشرة… بري يرسم حدود "لعبة الحرب"
03:00 | 2026-03-19
19/03/2026 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مقاربة دقيقة وحساسة لملف النازحين الشيعة
Lebanon 24
مقاربة دقيقة وحساسة لملف النازحين الشيعة
02:45 | 2026-03-19
19/03/2026 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في ابي سمرا.. حريق في منزل مهجور
Lebanon 24
في ابي سمرا.. حريق في منزل مهجور
02:40 | 2026-03-19
19/03/2026 02:40:24
Lebanon 24
Lebanon 24
تصعيد غير مسبوق في جنوب لبنان.. غارات متكررة وقصف مدفعي
Lebanon 24
تصعيد غير مسبوق في جنوب لبنان.. غارات متكررة وقصف مدفعي
02:40 | 2026-03-19
19/03/2026 02:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" لا يريد اشتباكا داخليا
Lebanon 24
"حزب الله" لا يريد اشتباكا داخليا
02:30 | 2026-03-19
19/03/2026 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكثر قراءة
إسرائيل تتحدث عن "اغتيال في لبنان".. المستهدف "مسؤول كبير"
Lebanon 24
إسرائيل تتحدث عن "اغتيال في لبنان".. المستهدف "مسؤول كبير"
14:02 | 2026-03-18
18/03/2026 02:02:02
Lebanon 24
Lebanon 24
منشور من أدرعي عن "قصف جسور لبنان".. ماذا قال؟
Lebanon 24
منشور من أدرعي عن "قصف جسور لبنان".. ماذا قال؟
13:01 | 2026-03-18
18/03/2026 01:01:26
Lebanon 24
Lebanon 24
ثلاث ضربات متتالية… اغتيال "أبو خالد" يهزّ صيدا
Lebanon 24
ثلاث ضربات متتالية… اغتيال "أبو خالد" يهزّ صيدا
04:08 | 2026-03-18
18/03/2026 04:08:55
Lebanon 24
Lebanon 24
كارثة قد تضرب قطاع الاتصالات والانترنت في لبنان.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
كارثة قد تضرب قطاع الاتصالات والانترنت في لبنان.. إليكم التفاصيل
04:23 | 2026-03-18
18/03/2026 04:23:12
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" يرفض مبادرة رئيس الجمهورية...اليكم الأسباب
Lebanon 24
"حزب الله" يرفض مبادرة رئيس الجمهورية...اليكم الأسباب
10:01 | 2026-03-18
18/03/2026 10:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
03:00 | 2026-03-19
بين "الميكانيزيم" والمفاوضات المباشرة… بري يرسم حدود "لعبة الحرب"
02:45 | 2026-03-19
مقاربة دقيقة وحساسة لملف النازحين الشيعة
02:40 | 2026-03-19
في ابي سمرا.. حريق في منزل مهجور
02:40 | 2026-03-19
تصعيد غير مسبوق في جنوب لبنان.. غارات متكررة وقصف مدفعي
02:30 | 2026-03-19
"حزب الله" لا يريد اشتباكا داخليا
02:15 | 2026-03-19
سيناريو محدد ترفضه واشنطن
فيديو
استهداف شقة في زقاق البلاط
Lebanon 24
استهداف شقة في زقاق البلاط
19:43 | 2026-03-17
19/03/2026 09:02:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رزان جمال تقع ضحية رامز جلال وهكذا ردت على طلبه بالزواج منها (فيديو)
Lebanon 24
رزان جمال تقع ضحية رامز جلال وهكذا ردت على طلبه بالزواج منها (فيديو)
05:15 | 2026-03-12
19/03/2026 09:02:00
Lebanon 24
Lebanon 24
استهداف سيارة في الرملة البيضا.. وسقوط عدد من الشهداء
Lebanon 24
استهداف سيارة في الرملة البيضا.. وسقوط عدد من الشهداء
19:36 | 2026-03-11
19/03/2026 09:02:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24