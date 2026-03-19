لبنان

أكد دعم أمن لبنان.. الاجتماع الوزاري في الرياض: على إيران بوقف اعتداءاتها فورا

19-03-2026 | 01:02
أكد دعم أمن لبنان.. الاجتماع الوزاري في الرياض: على إيران بوقف اعتداءاتها فورا
دان وزراء خارجية دول عربية وإسلامية، خلال اجتماع وزاري تشاوري في الرياض، الاعتداءات الإيرانية على عدد من دول المنطقة، مؤكدين رفضهم القاطع لهذه الهجمات ومطالبين بوقفها الفوري.


وشارك في الاجتماع وزراء خارجية 12 دولة، بينها السعودية، مصر، الإمارات، تركيا، قطر، والأردن، حيث بحثوا تداعيات الهجمات الإيرانية بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة التي استهدفت مناطق سكنية وبنى تحتية مدنية، بما في ذلك منشآت نفطية ومطارات ومقار دبلوماسية.
وأكد البيان المشترك أن هذه الاعتداءات "لا يمكن تبريرها تحت أي ذريعة"، مشددا على حق الدول في الدفاع عن نفسها وفق المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة.

وطالب المجتمعون إيران بوقف اعتداءاتها فورا، واحترام القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار، والعمل على خفض التصعيد عبر المسارات الدبلوماسية.
 كما شدد البيان على أن مستقبل العلاقات مع طهران مرهون باحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، ووقف دعم وتسليح الميليشيات في المنطقة.

ودعا الوزراء إيران إلى الالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 2817، والامتناع عن تهديد الملاحة الدولية في مضيق هرمز وباب المندب.

وفي الشأن اللبناني، أكد المجتمعون دعمهم لأمن واستقرار لبنان ووحدة أراضيه، مع تفعيل سيادة الدولة على كامل أراضيها، كما أدانوا في الوقت ذاته العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان.

وجدد الوزراء عزمهم على مواصلة التنسيق والتشاور لمواجهة التطورات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أمن واستقرار دولهم.
مواضيع ذات صلة
الخارجية الاردنية تؤكد دعم لبنان: لوقف فوري للاعتداءات الإسرائيلية وتنفيذ القرار 1701
lebanon 24
Lebanon24
19/03/2026 09:02:00 Lebanon 24 Lebanon 24
رجي غادر إلى السعودية للمشاركة في الاجتماع الوزاري الطارئ الذي يُعقد في الرياض
lebanon 24
Lebanon24
19/03/2026 09:02:00 Lebanon 24 Lebanon 24
اجتماع وزاري خليجي طارئ لبحث اعتداءات إيران
lebanon 24
Lebanon24
19/03/2026 09:02:00 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس وزراء أستراليا: ندعو إيران لوقف الهجمات العشوائية فورا
lebanon 24
Lebanon24
19/03/2026 09:02:00 Lebanon 24 Lebanon 24

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
03:00 | 2026-03-19
Lebanon24
02:45 | 2026-03-19
Lebanon24
02:40 | 2026-03-19
Lebanon24
02:40 | 2026-03-19
Lebanon24
02:30 | 2026-03-19
Lebanon24
02:15 | 2026-03-19
فيديو
lebanon 24
Lebanon24
19:43 | 2026-03-17 Lebanon 24 Lebanon 24
