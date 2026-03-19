تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

نازك الحريري: العيد هذا العام يمر بحزن وألم وسط تحديات لبنان والمنطقة

Lebanon 24
19-03-2026 | 01:39
A-
A+
نازك الحريري: العيد هذا العام يمر بحزن وألم وسط تحديات لبنان والمنطقة
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
هنأت السيدة نازك رفيق الحريري، في بيان، "لبنان والأمة العربية والإسلامية كافة، بحلول عيد الفطر المبارك الذي يصادف هذا العام مع حلول عيد الأم هذا اليوم الذي يجسِّد أسمى معاني العطاء والمحبة والإنسانية، واللذان يمران علينا هذا العام بحزن وحسرة وألم"، راجية "المولى عز وجل أن يعيدهما على الجميع بالأمن والامان والسلام والطمأنينة".

وأمِلت بأن "يعود الاستقرار إلى أرض لبناننا ووطننا العربي أجمع والذي يشهد مرحلة صعبة ودقيقة جدًا إثر الاعتداءات الغاشمة الذي يتعرض لها".

وتوجَّهت "بالمحبة والتقدير لجميع نساء العالم، لأن كل امرأة تحمل في داخلها أماً وأمة، ومشاركتها الفاعلة والناشطة في كل المرافق في مجتمعاتنا وأمتنا العربية هي الأساس من أجل إعداد بُناة المستقبل من أبنائنا وبناتنا كما كان يعتبر دائماً شهيدنا الغالي".

وتمنت أن "تعود الألفة إلى قلوب الناس جميعًا، وأن نجتمع على المحبة والتراحم والتمسُّك ببركة شهر رمضان المبارك، شهر التقوى والعبادة، وبقيم الخير والمحبة والعطاء."

وقالت: "نذكر العيد والخير والعيش المشترك ونستذكر الرئيس الشهيد رفيق الحريري رجل الخير والعطاء والإنسانية وصاحب الرؤية الصائبة والحلول المبتكرة ورجل الدولة الذي أراد دائماً أن يبقى لبناننا وطناً آمناً حراً سيداً مستقلاً ومزدهراً".

ختمت: "اللهم إننا نسألك في هذه الأعياد أن ترزقنا الأمن والأمان والسلام في لبناننا وفي وطننا العربي والإسلامي وفي العالم بأسره. رحم الله الرئيس الشهيد رفيق الحريري وسائر شهداء الوطن الابرار وأدام علينا بركة العيد. وكل عام وأنتم ولبناننا ووطننا العربي أجمع بألف خير".
 
Advertisement
الشهيد رفيق الحريري

رفيق الحريري

الشهيد رفيق

عيد الفطر

المستقبل

الحريري

الإسلام

إسلامي

تابع
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24