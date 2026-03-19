نازك الحريري: العيد هذا العام يمر بحزن وألم وسط تحديات لبنان والمنطقة

هنأت السيدة نازك ، في بيان، " والأمة العربية والإسلامية كافة، بحلول المبارك الذي يصادف هذا العام مع حلول عيد الأم هذا اليوم الذي يجسِّد أسمى معاني العطاء والمحبة والإنسانية، واللذان يمران علينا هذا العام بحزن وحسرة وألم"، راجية "المولى عز وجل أن يعيدهما على الجميع بالأمن والامان والسلام والطمأنينة".وأمِلت بأن "يعود الاستقرار إلى أرض لبناننا ووطننا العربي أجمع والذي يشهد مرحلة صعبة ودقيقة جدًا إثر الاعتداءات الغاشمة الذي يتعرض لها".وتوجَّهت "بالمحبة والتقدير لجميع نساء العالم، لأن كل امرأة تحمل في داخلها أماً وأمة، ومشاركتها الفاعلة والناشطة في كل المرافق في مجتمعاتنا وأمتنا العربية هي الأساس من أجل إعداد بُناة من أبنائنا وبناتنا كما كان يعتبر دائماً شهيدنا الغالي".وتمنت أن "تعود الألفة إلى قلوب الناس جميعًا، وأن نجتمع على المحبة والتراحم والتمسُّك ببركة شهر المبارك، شهر التقوى والعبادة، وبقيم الخير والمحبة والعطاء."وقالت: "نذكر العيد والخير والعيش المشترك ونستذكر الرئيس رجل الخير والعطاء والإنسانية وصاحب الرؤية الصائبة والحلول المبتكرة ورجل الدولة الذي أراد دائماً أن يبقى لبناننا وطناً آمناً حراً سيداً مستقلاً ومزدهراً".ختمت: "اللهم إننا نسألك في هذه الأعياد أن ترزقنا الأمن والأمان والسلام في لبناننا وفي وطننا العربي والإسلامي وفي العالم بأسره. رحم الله الرئيس وسائر الوطن الابرار وأدام علينا بركة العيد. وكل عام وأنتم ولبناننا ووطننا العربي أجمع بألف خير".