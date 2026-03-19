واشنطن لرعاياها في لبنان: فكروا جديًا في المغادرة

أعلنت السفارة الأميركية في أنّها تتابع عن كثب تطورات الوضع في ، مؤكدة أنّها ستواصل تزويد المواطنين بالمستجدات اللازمة لمساعدتهم على اتخاذ القرارات المرتبطة بسلامتهم.



وأشارت إلى أنّ الحكومة الأميركية مستعدة لمساعدة الراغبين في مغادرة الشرق الأوسط، من خلال توفير أحدث المعلومات المتعلقة بخيارات السفر والمغادرة المتاحة.



وشدّدت السفارة على أنّ سلامة المواطنين الأميركيين وأمنهم تشكّل أولوية قصوى لدى الرئيس الأميركي ، ووزير الخارجية ماركو روبيو، ووزارة الخارجية الأميركية.



ولفتت إلى أنّ رحلات تجارية لا تزال متوافرة عبر شركة طيران الشرق الأوسط، التي تسيّر رحلاتها من الدولي في ، داعية الأميركيين إلى التفكير بجدية في المغادرة على متن إحدى هذه الرحلات إذا رأوا أنّ ذلك آمن.

