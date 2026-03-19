في ابي سمرا.. حريق في منزل مهجور

شب حريق داخل منزل صغير في أرض محاذية لأبراج اليمّق في منطقة أبي سمراء – ، بحسب ما افادت مندوبة " ".وسارعت فرق الدفاع المدني اللبناني إلى المكان، حيث عملت على إخماد النيران والسيطرة عليها بسرعة، ليتبين ان المنزل مهجور وبالتالي اقتصرت الاضرار على الماديات.ولم تُعرف بعد الأسباب التي أدت إلى اندلاع الحريق