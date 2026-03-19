لبنان

بالفيديو والصور.. الجيش الإسرائيلي يُعلن مصادرة صواريخ وذخائر في جنوب لبنان

Lebanon 24
19-03-2026 | 02:53
بالفيديو والصور.. الجيش الإسرائيلي يُعلن مصادرة صواريخ وذخائر في جنوب لبنان
بالفيديو والصور.. الجيش الإسرائيلي يُعلن مصادرة صواريخ وذخائر في جنوب لبنان photos 0
كتب المتحدت باسم الجيش الإسرائيلي السابق أفيخاي أدرعي عبر منصة "إكس": "قوات الفرقة 36 وسلاح الجو قضت على أكثر من 20 عنصرًا من حزب الله خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية في جنوب لبنان".
وأضاف ادرعي "تواصل قوات الفرقة 36 نشاطها البري المركز في جنوب لبنان حيث رصدت قوات لواء غولاني أمس في حادثتين منفصلتين مجموعات مسلحة تابعة لحزب الله. في الحادث الأول حاول أفراد هذه المجموعات إطلاق صواريخ مضادة للدروع نحو القوات، ليتم بعد وقت قصير استهدافهم والقضاء على خمسة منهم برًا، وليتم القضاء على ثلاثة آخرين في غارة جوية".
وأفاد بأن "خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية قضت قوات الفرقة على أكثر من 20 عنصرًا من حزب الله ودمرت عشرات المباني العسكرية التابعة لهم".
وتابع: "كما عثرت القوات على كميات كبيرة من الأسلحة وصادرتها، ومن ضمنها قذائف RPG وصواريخ مضادة للدروع وذخائر وبندقية صيد ومعدات عسكرية إضافية".
