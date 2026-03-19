Advertisement

لبنان

رمضان يرحل والحرب حاضرة… كيف يستقبل اللبنانيون العيد؟

آية الحاج - Aya El Hajj

|
Lebanon 24
19-03-2026 | 03:30
رمضان يرحل والحرب حاضرة… كيف يستقبل اللبنانيون العيد؟ photos 0
مع حلول اليوم الأخير من شهر رمضان، يعيش اللبنانيون هذا العام أجواء مختلفة تمامًا عمّا اعتادوه في السنوات الماضية. فبدل أن تكون الأيام الأخيرة من الشهر مليئة بالتحضيرات للعيد والفرح باقترابه، جاءت الحرب لتفرض واقعًا قاسيًا على حياة الناس، وتحوّل الكثير من اللحظات التي يفترض أن تكون مليئة بالطمأنينة إلى أيام مليئة بالقلق والتعب.

فمنذ بداية هذا الشهر الفضيل، عاش اللبنانيون رمضان في ظل ظروف صعبة. فالأصوات التي كانت تملأ الأمسيات عادة بأجواء السهرات والزيارات العائلية، استُبدلت في كثير من المناطق بأصوات القصف والتوتر الأمني.

ولم تكن مشقة الصيام وحدها ما واجهه الناس، بل إن الحرب فرضت تحديات أخرى على العائلات. فبعضها اضطر إلى النزوح من منازله بحثًا عن الأمان، فيما بقي آخرون في بيوتهم وهم يعيشون حالة ترقّب مستمرة. كما تأثرت الحياة اليومية بشكل واضح، من حركة الأسواق إلى التجمعات العائلية التي اعتاد الناس عليها خلال هذا الشهر.

حتى موائد الإفطار التي كانت تجمع العائلة في أجواء دافئة، تغيّرت لدى كثيرين هذا العام. فبعض العائلات اجتمعت في أماكن نزوح، وأخرى حاولت التكيّف مع ظروف اقتصادية وأمنية صعبة. ومع ذلك، بقيت روح التضامن حاضرة، إذ سعى كثيرون إلى مساعدة بعضهم البعض، وتقاسم ما تيسّر من الطعام والدعم.

واليوم، ومع الوصول إلى آخر يوم من رمضان، يستعد اللبنانيون لاستقبال عيد الفطر، لكن بقلوب مثقلة بما مرّ خلال هذا الشهر. فالتحضيرات للعيد تبدو خجولة لدى كثير من العائلات، خصوصًا لدى من لا يزالون بعيدين عن منازلهم أو يعيشون ظروفًا صعبة.

ومع ذلك، يحاول كثير من الناس الحفاظ على بعض مظاهر الفرح، ولو كانت بسيطة. فالعيد بالنسبة لهم يبقى مناسبة تمنحهم لحظة أمل وسط كل ما يمرّون به، وفرصة لرسم ابتسامة على وجوه الأطفال وتبادل التهاني بين الأقارب والجيران.

وهكذا يودّع اللبنانيون رمضان هذا العام وهم يحملون الكثير من التعب والذكريات الصعبة، لكنهم في الوقت نفسه يتمسكون بالأمل بأن يحمل العيد أيامًا أفضل، وأن تعود الطمأنينة تدريجيًا إلى حياتهم بعد هذه المرحلة القاسية.
Advertisement
المصدر: خاص "لبنان 24"
Advertisement
