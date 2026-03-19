امطار وانخفاض في درجات الحرارة.. اليكم تفاصيل طقس أول أيام عيد الفطر

تسيطرعلى والحوض الشرقي للمتوسط منطقة من الضغط الجوي المنخفض والعميق، مصحوبة بكتل هوائية باردة تدخل على دفعات فتؤدي إلى طقس غائم و ممطر يتخلله انفراجات واسعة لكن انخفاض مستمر بدرجات الحرارة لتصبح دون معدلاتها ويستمر حتى بداية الاسبوع المقبل .ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر أذار في بين ١٣و ٢٢، في بين ١١ و ٢٠ درجة وفي بين ٦ و ١٧درجة.تحذير: من الانزلاقات على الطرقات بسبب الامطارومن تشكل السيول على بعض الطرقات اعتباراً من مساء اليوم.الطقس المتوقع في لبنان:الخميس:غائم مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية ، يتكون الضباب الكثيف على المرتفعات تسوء معه الرؤية. تتساقط امطار متفرقة ، تشتد غزارتها اعتباراً من بعد الظهر مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٩٠٠ متر وما فوق.الجمعة:غائم إجمالاً مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة الدنيا خاصة في الداخل والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية فيما نرتفع الحرارة القصوى على الساحل. يتكون الضباب الكثيف على المرتفعات وتتساقط امطار تكون غزيرة احيانا مع حدوث عواصف رعدية واحتمال تساقط حبات البرد في الفترة الصباحية، تنشط الرياح فتصل سرعتها لحدود ال ٧٠ كلم/ ساعة يرتفع معها موج البحر، تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٨٠٠ متر خلال النهار و ،تخف حدة الامطار من بعد الظهر مع انفراجت واسعة خلال النهار .السبت:غائم جزئياً مع استمرار الانخفاض بدرجات الحرارة بسبب دخول كنل هوائية باردة نتيجة تمركز منخفض جوي جنوب . تتساقط امطار متفرقة مع احتمال حدوث برق ورعد فيما تكون الامطار غزيرة جنوب البلاد فترة قبل الظهر مع ثلوج على ارتفاع ١٧٠٠ متر وما فوق ، تخف حدة الأمطار بعد الظهر مع حدوث انفراجات واسعة خلال النهار خاصة شمال البلاد ويتكون الضباب على المرتفعات.الأحد:غائم جزئياً مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة بحيث تصبح الاجواء باردة خلال الليل ، تتساقط أمطار متفرقة احياناً مع بعض الثلوج على ارتفاع ١٥٠٠ متر وما فوق، يتوقع حدوث انفراجات واسعة خلال النهار, نحذر من تكون الجليد على الطرقات الجبلية والداخلية اعتباراً من ارتفاع ١٤٠٠ متر.