محافظة بيروت تحت الضوء 24/24

أشاد مرجع رسمي بالعمل المتواصل لغرفة العمليات في محافظة اربعا وعشرين ساعة على اربع وعشرين، وبالإشراف المستمر للقيمين عليها، ولا سيما محافظ بيروت القاضي .

وأكد المصدر أنه، على الرغم من الأعداد الكبيرة للنازحين في بيروت الإدارية وعلى طرقاتها وفي ساحاتها، فإن محافظة بيروت استطاعت، بالتعاون مع البلدية وعدد من الجمعيات، أن تؤمّن مأوى بالحد الأدنى لجميع ، بعد فتح كل المراكز واستحداث مراكز لم تكن في الحسبان، مثل المركز الأخير الذي يُجهَّز حالياً بالقرب من مرفأ بيروت، والذي سيضم من تبقّى من النازحين الموجودين في الشوارع، والذين لا يزال عددهم يبلغ حوالي الف وخمسمئة شخص، وسيفتتح اليوم.

وختم المصدر بالقول إن من يبقى في الشارع بعد الانتهاء من تجهيز هذا المركز يكون قد اختار ذلك بنفسه ولا يرغب بالانتقال إلى المراكز، وبالتالي فإن المسؤولية تقع عليه وليس على الدولة.









