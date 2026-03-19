عون يطلع على أوضاع الإدارات الرسمية في ظل الأوضاع الأمنية الراهنة

اطّلع الرئيس جوزاف عون من رئيس التفتيش المركزي القاضي عطية على أوضاع الإدارات والمؤسسات الرسمية والعاملين فيها، في ظل الأوضاع الأمنية الراهنة في مختلف المناطق .واطّلع عون من لشركة طيران ، السيد محمد الحوت، على واقع عمل الشركة في الظروف الصعبة الراهنة، لا سيما لجهة استمرار رحلات الشركة من مطار الدولي وإليه.ونوه بالجهود التي يبذلها السيد الحوت وإدارة الشركة وجميع العاملين فيها، لا سيما الطيارين والمضيفين الجويين والتقنيين والفريق اللوجستي، الذين، من خلال تضحياتهم، يستمر العمل في لإبقاء التواصل قائماً بين والخارج.كذلك نوّه رئيس الجمهورية بموظفي الطيران المدني والقوى الأمنية الساهرة على أمن المطار والطرق المؤدية إليه.