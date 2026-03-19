تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

الراعي: التربية تبدأ في البيت وتكتمل بالمدرسة والكنيسة لتكوين الإنسان

Lebanon 24
19-03-2026 | 05:04
A-
A+

الراعي: التربية تبدأ في البيت وتكتمل بالمدرسة والكنيسة لتكوين الإنسان
الراعي: التربية تبدأ في البيت وتكتمل بالمدرسة والكنيسة لتكوين الإنسان photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
ترأس البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي قداسا احتفاليا في مدرسة القديس يوسف - عينطورة ، لمناسبة عيد القديس يوسف، بدعوة من الآباء اللعازريين، بمشاركة وزير الدفاع ميشال منسى، النواب نعمت افرام وأنطوان حبشي وأديب عبد المسيح، الوزير السابق زياد بارود ، رئيس اتحاد بلديات كسروان – الفتوح رئيس بلدية ذوق مكايل الياس بعينو وفاعليات دينية وتربوية واجتماعية.

وألقى الراعي عظة بعنوان:"يا يوسف، لا تخف أن تأخذ مريم امرأتك، فالمولود فيها هو من الروح القدس" (متى 1: 20)، وقال:"تحتفل الكنيسة بعيد القديس يوسف، شفيع العائلة والكنيسة، جسد المسيح السرّي. لما حار يوسف في أمره أمام حبل مريم قبل انتقالها إلى بيته، كما هي العادة، ولم يفهم سرّها، ولم يدرك أين دوره في هذا التدبير الإلهي. فلأنه كان رجلاً باراً، فكّر بتخليتها سرّاً، من دون أن يسيء إليها. وما إن نوى ذلك، حتى تراءى له ملاك الرب في الحلم، وقال له: يا يوسف ابن داود، لا تخف أن تأخذ مريم امرأتك، فالمولود فيها هو من الروح القدس (متى 1: 20). ولما قام من النوم أتى بمريم إلى بيته" (متى 1: 24)، أخذها مع سرّ أمومتها كلّه - وهي في الشهر الثالث - أخذها مع الابن الموشك أن يأتي إلى العالم بفعل الروح القدس. وهكذا أصبح يوسف "حارس أثمن كنوز الله، أي الكلمة المتجسّد وأمّه الفائقة القداسة" (البابا يوحنا بولس الثاني، حارس الفادي، صفحة 6، الحاشية 4). وقام مع مريم بدور مربّي ابن الله المتجسّد".

اضاف:"يسعدني أن أهنّئكم بالعيد وأرحّب بكم جميعًا في هذا الاحتفال الإفخارستي المبارك، هنا في مدرسة القديس يوسف عينطورة، في هذا المكان العريق الذي يحمل اسم القديس يوسف ويجسد رسالته التربوية والإنسانية. أحيّي الرئيس الإقليمي والآباء الأجلاء، والراهبات، والهيئة التعليمية من أساتذة ومربّين، وجميع الطلاب والأهالي والمؤمنين الحاضرين. كما نوجّه تحية خاصة إلى كل من يحمل اسم يوسف، فنعايدهم في عيد شفيعهم. إن اجتماعنا اليوم في هذه المدرسة العريقة هو مناسبة جميلة تجمع بين الإيمان والتربية، بين الإنجيل والمدرسة، بين قداسة القديس يوسف ورسالة التربية التي تحملها هذه المؤسسة التربوية".

واعلن "انّ إنجيل اليوم يكشف لنا وجه يوسف المربّي غير المنفصل عن مريم ويسوع. يوسف ومريم ويسوع يشكلون معًا العائلة المقدسة، هذا البيت الصغير في الناصرة الذي صار مدرسة للإنسانية كلها. يوسف هو الحارس، مريم هي الأم الممتلئة نعمة ويسوع هو الكلمة المتجسد. في هذا البيت نشأ يسوع ونما في الحكمة والقامة والنعمة. يوسف كان الأب الذي يرشد ويحمي، ومريم كانت الأم التي تحتضن وترعى، ويسوع كان الابن الذي ينمو في هذا الجو العائلي الممتلئ إيمانًا ومحبة. إن العائلة المقدسة هي نموذج لكل عائلة في العالم".

وقال:"فالتربية تبدأ أولاً في البيت، المدرسة الطبيعية الأولى التي يتعلم فيها الطفل القيم الأساسية: المحبة، الاحترام، المسؤولية، الإيمان. ثم تأتي المدرسة لتكمل هذه التربية بالعلم والمعرفة. ومن بعدها الكنيسة لتنير القلب بالإيمان. وهكذا تتكامل ثلاث مدارس في حياة الإنسان: مدرسة البيت تصنع القلب، ومدرسة العلم تصنع العقل، ومدرسة الكنيسة تصنع الضمير. يوسف في إنجيل اليوم يمثل هذه التربية المتكاملة. لقد ربّى يسوع في البيت، علّمه العمل، علّمه الطاعة، علّمه الأمانة. كان نجارًا يعمل بيديه، ويعيش حياة بسيطة، لكنه كان يملك قلبًا عظيمًا. وهنا نفهم أن التربية ليست مجرد نقل معلومات بل هي تكوين شخصية الإنسان وبها يُبنى المستقبل".

واشار الى ان "الوطن القوي لا يُبنى فقط بالسياسة أو الاقتصاد، بل يُبنى أولاً بالإنسان المتربّى على القيم. فإذا تربّى على الأمانة، وعلى احترام الآخر، وعلى المسؤولية، حينها يصبح قادرًا على بناء مجتمع صالح ووطن قوي. وهنا تظهر أهمية المؤسسات التربوية، مثل مدرسة مار يوسف عينطورة التي لا تعطي العلم فقط، بل تساهم في تكوين الإنسان. لذلك يمكننا أن نقول إن التربية هي أساس بناء المجتمع. فمن ربّى صان، ومن علّم كوّن، ومن غرس القيم حفظ الوطن".

وتابع:"لبنان اليوم بحاجة إلى هذه التربية المثلّثة، بحاجة إلى أجيال تنمو على القيم وعلى الإيمان، وعلى الضمير الحيّ. فكما حمى يوسف العائلة المقدسة، يحتاج وطننا أيضًا إلى رجال ونساء يتحلون بالحكمة والأمانة والعمل الصامت في خدمة الخير العام، ونشر القيم الأخلاقية، وإحلال السلام العادل والدائم. إنّ جوهر الأزمة في لبنان أزمة أخلاق، وفقدان التربية الصالحة في البيت والمدرسة والكنيسة".

واضاف الراعي:"تتميّز شخصيّة يوسف بثلاثة: أ- انه رجل القرار الحاسم. ما أعجب هذا الرجل، لا يناقش، لا يساوم، لا يطلب تأجيلاً، بل يسمع ويقوم ويفعل: فلما استيقظ يوسف من النوم فعل كما أمره ملاك الرب(متى 1: 24). 

ب- إنه أب من غير امتلاك. يوسف أب حقيقي، لكن أبوته ليست قائمة على التملك البيولوجي، بل على الائتمان الإلهي. إنه الأب الذي أُعطي له أن يسمي الطفل: وتدعو اسمه يسوع» (متى 1: 21). ليس يوسف رجلًا عابرًا في أسرة الناصرة، بل أيقونة لكل أبوة تدرك أن الأبناء هبة وليسوا ملكًا، وأن الرعاية الحقيقية هي أن تسلّم من اؤتمنت عليه إلى مشيئة الله لا إلى ظلك أنت.

ج- إنه أب عاش قي خدمة السّر من دون أن يستخدمه لمصلحته. فكثيرًا ما يفسد الإنسان حين يقترب مما هو عظيم، فيريد أن يستخدمه لمجده، أما يوسف فعاش إلى جانب المسيح ومريم دون أن يجعل من قربهما مادة لتضخيم الذات. لا نراه يبني لنفسه مكانة من السر، بل يذوب في خدمته".

وقال:" لذلك كله يظهر القديس يوسف في النهاية: رجل صمت، رجل طاعة، رجل الثقة من دون نقاش، رجل العبور الذي يقود السر خلال المخاطر، رجل الأبوّة التي تربّي دون امتلاك، رجل الظّل الذي لا يختطف النور، ورجل اليوميّ الذي جعل البيت والعمل والتعب موضعًا لسكنى الله".

وختم داعيا الى الصلاة وقال:"لنصلِّ، أيها الإخوة والأخوات الأحبّاء، إلى الله بشفاعة القديس يوسف، من أجل عائلاتنا لكي يحفظها في المحبة والإيمان. نصلي من أجل هذا الصرح التربوي وجميع العاملين فيه، لكي يبارك الرب رسالتهم التربوية. نصلي من أجل وطننا لبنان، لكي يحفظه الله ويمنحه السلام والاستقرار، ونطلب من القديس يوسف أن يعلّمنا كيف نعيش إيماننا في حياتنا اليومية كما عاش هو: بإيمان صامت، وقلب أمين، وثقة كاملة بالله. فنرفع المجد والتسبيح، للآب والابن الروح القدس، الآن وإلى الأبد، آمين".
مواضيع ذات صلة
وزيرة التربية: تحولت المدارس التربوية الرسمية إلى مراكز إيواء
lebanon 24
Lebanon24
19/03/2026 14:12:51 Lebanon 24 Lebanon 24
قرار من وزيرة التربية بشأن التعليم غدًا في المدارس والثانويات والمعاهد
lebanon 24
Lebanon24
19/03/2026 14:12:51 Lebanon 24 Lebanon 24
وزيرة التربية: سلمنا هيئة الكوارث قائمة بالمدارس المستوفية لشروط السلامة لاستقبال النازحين
lebanon 24
Lebanon24
19/03/2026 14:12:51 Lebanon 24 Lebanon 24
قرار من وزارة التربيّة: إقفال المدارس يوم غدّ
lebanon 24
Lebanon24
19/03/2026 14:12:51 Lebanon 24 Lebanon 24

الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي

مار بشارة بطرس الراعي

بشارة بطرس الراعي

مار بشارة بطرس

وزير الدفاع

المستقبل

الفتوح

الراعي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:01 | 2026-03-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:06 | 2026-03-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:04 | 2026-03-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:54 | 2026-03-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:51 | 2026-03-19 Lebanon 24 Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
07:01 | 2026-03-19
Lebanon24
08:06 | 2026-03-19
Lebanon24
08:04 | 2026-03-19
Lebanon24
07:54 | 2026-03-19
Lebanon24
07:51 | 2026-03-19
Lebanon24
07:46 | 2026-03-19
فيديو
lebanon 24
Lebanon24
19:43 | 2026-03-17 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24