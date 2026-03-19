ريما كرامي تبحث مع مؤسسة رفيق الحريري أزمة إشغال المدارس بالنازحين

اجتمعت وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي مع وفد من برئاسة الدكتورة فرح تميم ، واطلعت منهم على قضية إشغال ثانوية الثانية وليسيه عنوة ، ولا زالوا يتفردون بقرارات ادخال العائلات النازحة وادارة المباني، وشرحت معاناة المدرستين نتيجة إصابة المباني والموجودات والتجهيزات بأضرار وخسائر بالغة للمرة الثانية بعدما تم إشغالها بنفس الطريقة في الحرب السابقة وتضررها بصورة بالغة .وكشفت مديرة المؤسسة "اننا حاولنا حماية المختبرات وعدد من الصفوف ولكن الأمر لم ينجح ".كرامي أكدت "متابعتها للأمر والسعي المستمر مع هيئة ادارة في ، من اجل نقل إلى أماكن أخرى آمنة سيما وأن منطقة زقاق البلاط لم تعد آمنة بعد استهدافها مرات عدة" .وأشارت إلى أنها" ستكثف الجهود حتى يتم نقل النازحين منها إلى أماكن أخرى تضمن أمانهم ريثما يتراجع العدوان ".