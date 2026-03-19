تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

ريما كرامي تبحث مع مؤسسة رفيق الحريري أزمة إشغال المدارس بالنازحين

19-03-2026 | 05:07
A-
A+
ريما كرامي تبحث مع مؤسسة رفيق الحريري أزمة إشغال المدارس بالنازحين
ريما كرامي تبحث مع مؤسسة رفيق الحريري أزمة إشغال المدارس بالنازحين photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
اجتمعت وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي مع وفد من مؤسسة رفيق الحريري برئاسة الدكتورة فرح تميم ، واطلعت منهم على قضية إشغال ثانوية رفيق الحريري الثانية وليسيه عبد القادر عنوة ، ولا زالوا يتفردون بقرارات ادخال العائلات النازحة وادارة المباني،  وشرحت معاناة المدرستين نتيجة إصابة المباني والموجودات والتجهيزات بأضرار وخسائر بالغة  للمرة الثانية بعدما تم إشغالها بنفس الطريقة في الحرب السابقة وتضررها بصورة بالغة . 

وكشفت مديرة المؤسسة "اننا حاولنا  حماية  المختبرات وعدد من الصفوف ولكن الأمر لم ينجح ". 

الوزيرة كرامي أكدت "متابعتها للأمر والسعي المستمر مع هيئة ادارة الكوارث في مجلس الوزراء ، من اجل نقل النازحين إلى أماكن أخرى آمنة سيما وأن منطقة زقاق البلاط لم تعد آمنة بعد استهدافها مرات عدة" . 

وأشارت إلى أنها" ستكثف الجهود حتى يتم نقل النازحين منها إلى أماكن أخرى تضمن أمانهم ريثما يتراجع العدوان ".
 
مؤسسة رفيق الحريري

الحريري الثاني

مجلس الوزراء

رفيق الحريري

عبد القادر

النازحين

رئاسة ال

الحريري

تابع
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24