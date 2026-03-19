عن خطر تسلل قوة "الرضوان" إلى الداخل الإسرائيلي.. هذا ما كشفه آخر تقرير اميركي

ذكر موقع "Jewish News Syndicate" الأميركي أنه "مع توغل القوات في عمق ، لا يزال سكان شمال قلقين بشأن احتمال حدوث تسلل من قبل قوة "الرضوان" التابعة لـ" ". ورغم تراجع القدرات العسكرية للحزب بشكل كبير خلال السنوات الثلاث الماضية، إلا أن قواته المدعومة من ، وتحديداً في وحدة "الرضوان"، لا تزال تشكل خطراً".



وبحسب الموقع: "في أعقاب قرار "حزب الله" بالانضمام إلى القتال الدائر بين إسرائيل وإيران في 2 آذار، شن الجيش إجراءات دفاعية وهجومية مكثفة لمواجهة التهديد. وقال تال ، رئيس قسم الأبحاث في مركز ألما، : "نقدر أن قوة "الرضوان"، التي انتشرت بشكل رئيسي شمال نهر الليطاني وفي خلال فترة وقف إطلاق النار، تلقت تعليمات، مع انضمام "حزب الله" إلى القتال في 2 آذار، بتعبئة بعض قواتها إلى المنطقة الواقعة جنوب الليطاني والانتشار بشكل غير ملحوظ في منطقة ، على مسافة تصل إلى حوالي 10 كيلومترات من الحدود". وأضاف: "من هذه المنطقة، يحاول عناصر الوحدة ضرب القوات الإسرائيلية العاملة على الأراضي ، وإطلاق الصواريخ المضادة للدروع وقذائف الهاون، بالإضافة إلى إطلاق الطائرات من دون طيار من خطوط خلفية أخرى"."



وتابع الموقع: "قال بيري إن قوة "الرضوان" منتشرة في فرق صغيرة في جنوب نهر الليطاني وتعمل بشكل مستقل في الميدان. ولتعزيز فعالية هذه الخلايا المستقلة، يعتمد "حزب الله" على عناصر يتمتعون بمعرفة جغرافية دقيقة. وقال بيري: "بحسب معلوماتنا، يصل عدد عناصر هذه الفرق إلى عشرة، مع تفضيل عناصر "الرضوان" الذين هم في الأصل من الجنوب لأنهم يعرفون المنطقة جيداً". وعليه، قال: "يتمتع قادة الفرق باستقلالية كبيرة في اتخاذ القرارات التكتيكية السريعة في الميدان". في نهاية المطاف، خلص بيري إلى أنه في حين تم إضعاف التهديد الاستراتيجي المتمثل في غزو "حزب الله"، إلا أن تهديداً محلياً لا يزال قائماً. وأضاف: "إن قوة "الرضوان" قادرة على محاولة تنفيذ عملية نوعية مركزة على طول المنطقة الحدودية في شكل توغل بري محدود، يشمل منطقة معينة بعدد محدود من العناصر، يصل إلى بضع عشرات. وحتى اليوم، فإن قوة "الرضوان" غير قادرة على تنفيذ خطتها الأصلية، وهي غزو واسع النطاق للجليل"."



وأضاف الموقع: "قال القائد إيال بينكو، الباحث في مركز بيغن-سادات للدراسات الاستراتيجية وضابط سابق في البحرية الإسرائيلية والمخابرات، بأن قوة "الرضوان" تحافظ على وجود مركّز وكبير في جنوب لبنان. ونظراً لطبيعة التضاريس وتكتيكات العدو، حذّر بينكو من أن المفاجآت التكتيكية لا تزال تشكل خطراً دائماً، وقال للموقع: "سيكون من الصعب جداً الاستعداد بنسبة مئة بالمئة". وأضاف أن وحدات الجيش الإسرائيلي مدربة تدريباً عالياً ومتيقظة، إلا أن لحزب الله ميزة تكتيكية واضحة في القتال تحت الأرض. وأشار بينكو قائلاً: "أفترض أن مستوى التأهب مرتفع للغاية، لكن "حزب الله" يعمل أيضاً تحت الأرض. في تقديري، أماكن اختبائهم والأنفاق غير معروفة"."



وبحسب الموقع: "أكد المتحدث الدولي باسم الجيش الإسرائيلي، نداف شوشاني، يوم الاثنين، أن الجيش الإسرائيلي شهد مناورات عدائية من قبل عناصر "الرضوان"، وقال: "منذ قرار "حزب الله" بالانضمام إلى القتال، رأينا مئات من قوات "الرضوان" تحاول التحرك جنوباً مرة أخرى". وأضاف: "لقد رأينا "حزب الله" يحاول توسيع نطاق نيرانه باتجاهنا. لقد رأيناه يحاول إرسال إرهابيين نحو المنطقة الحدودية". وبناءً على ذلك، أكد شوشاني أن وجود القوات الإسرائيلية في المنطقة الحدودية ليس مجرد إجراء وقائي، بل هو ضروري بشكل فعال لتحقيق الأمن الفوري. وأكد قائلاً: "لهذا السبب من الضروري أن تتواجد قواتنا في المنطقة الحدودية لاتخاذ تدابير دفاعية، والحفاظ على خطوط الدفاع، ومنع أي نوع من الهجمات على المدنيين الإسرائيليين سواء كانت مضادة للدروع أو قذائف آر بي جي أو حتى محاولات التسلل إلى إسرائيل". وفي 12 آذار، صرح شوشاني للصحفيين قائلاً: "لا يوجد تناقض بين حقيقة أننا قلصنا بشكل كبير من قوة "حزب الله" في السنوات الثلاث الماضية وحقيقة أنهم ما زالوا قوة خطيرة وذات صلة". واستذكر كيف جمع "حزب الله" عشية السابع من تشرين الأول 2023 ترسانة تضم مئات الآلاف من المقذوفات، مشيراً إلى أنه "حتى مع تقليص جزء كبير من هذه الترسانة، فإنهم يظلون قوة مؤثرة وخطيرة. لقد تحدثنا عن حقيقة أن الحزب لا يزال قوة خطيرة يجب التعامل معها، ويجب نزع سلاحها"."

