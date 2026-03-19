رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي تطالب بالإسراع في صرف مساعدة مالية عاجلة للأساتذة

طالبت رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي في في بيان وزيرالمالية والحكومة بالإسراع في صرف مساعدة مالية عاجلة للأساتذة والاسراع في صرف الـ 6 رواتب مع مفعول رجعي للأساتذة الملاك وما يوازيها لحصص الزملاء المتعاقدين، في ظلّ الأوضاع المعيشية والإنسانية القاسية التي تجاوزت حدود الاحتمال.

وتابع البيان: "إنّ الأستاذ الذي صمد في وجه الأزمات، وواصل أداء رسالته الوطنية والتربوية رغم النزوح والخسائر والضغوط الهائلة، يستحقّ من الدولة خطوة عاجلة تحفظ كرامته، وتخفّف من معاناته، وتؤمّن الحدّ الأدنى من مقومات الصمود، حمايةً للقطاع وصونًا لما تبقّى من المدرسة الرسمية."