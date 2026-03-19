Najib Mikati
لبنان

قوى الأمن تُحذّر المواطنين: هذا الموقع وهمي

Lebanon 24
19-03-2026 | 06:01
قوى الأمن تُحذّر المواطنين: هذا الموقع وهمي
قوى الأمن تُحذّر المواطنين: هذا الموقع وهمي photos 0
صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:

في إطار متابعة مواقع التّواصل الاجتماعي، تمّ رصد موقع إلكتروني حديث باسم “m2wa.com“، وقد أُنشِئ بتاريخ 1-3-2026، وخُصّص لتسجيل النازحين.

من خلال المتابعة التي قامت بها شعبة المعلومات في المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، تبيّن أن هذا الموقع مشبوه.

وبناءً عليه، تحذّر المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي المواطنين والمقيمين من الدّخول إلى هذا الموقع، أو التّفاعل معه، تفاديًا لقرصنة البيانات “DATA” والمعلومات الشخصيّة وسرقتها.

وتجدّد هذه المديريّة العامّة تحذيرها بعدم الدّخول إلى أي صفحة أو موقع أو رابط إلكتروني مشبوه أو غير آمن وغير مؤكّد المصدر، تجنّبًا للتعرّض لعمليّات اختراق قد تطال الحسابات والبيانات الشخصيّة، أو لسرقة أموالهم.
مواضيع ذات صلة
تنبيه من قوى الأمن إلى المواطنين: إحذروا هذه الجهات
lebanon 24
Lebanon24
19/03/2026 14:13:45 Lebanon 24 Lebanon 24
إلى المواطنين.. تحذير من "قوى الأمن"
lebanon 24
Lebanon24
19/03/2026 14:13:45 Lebanon 24 Lebanon 24
"الأمن" يحذر من إعلانات وهمية لشقق الإيجار!
lebanon 24
Lebanon24
19/03/2026 14:13:45 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الحكومة نواف سلام: أحذر المواطنين من الاخبار الكاذبة والشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي
lebanon 24
Lebanon24
19/03/2026 14:13:45 Lebanon 24 Lebanon 24

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:01 | 2026-03-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:06 | 2026-03-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:04 | 2026-03-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:54 | 2026-03-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:51 | 2026-03-19 Lebanon 24 Lebanon 24
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
07:01 | 2026-03-19
Lebanon24
08:06 | 2026-03-19
Lebanon24
08:04 | 2026-03-19
Lebanon24
07:54 | 2026-03-19
Lebanon24
07:51 | 2026-03-19
Lebanon24
07:46 | 2026-03-19
فيديو
lebanon 24
Lebanon24
19:43 | 2026-03-17 Lebanon 24 Lebanon 24
