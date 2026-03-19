قوى الأمن تُحذّر المواطنين: هذا الموقع وهمي

صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:



في إطار متابعة مواقع التّواصل الاجتماعي، تمّ رصد موقع إلكتروني حديث باسم “m2wa.com“، وقد أُنشِئ بتاريخ 1-3-2026، وخُصّص لتسجيل .



من خلال المتابعة التي قامت بها في المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، تبيّن أن هذا الموقع مشبوه.



وبناءً عليه، تحذّر المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي المواطنين والمقيمين من الدّخول إلى هذا الموقع، أو التّفاعل معه، تفاديًا لقرصنة البيانات “DATA” والمعلومات الشخصيّة وسرقتها.



وتجدّد هذه المديريّة العامّة تحذيرها بعدم الدّخول إلى أي صفحة أو موقع أو رابط إلكتروني مشبوه أو غير آمن وغير مؤكّد المصدر، تجنّبًا للتعرّض لعمليّات اختراق قد تطال الحسابات والبيانات الشخصيّة، أو لسرقة أموالهم.

