موظف في شركة كهرباء قاديشا يتعرّض لصعقة كهربائية

في حادثة مؤلمة في بشري، لقي الموظف في " " (مواليد 1966) مصرعه إثر تعرّضه لصعقة كهربائية أثناء عمله على أحد أعمدة التوتر العالي في ، بحسب ما أفادت مندوبة " ".



وأدّت الصعقة إلى سقوطه في الوادي، حيث توفي على الفور متأثراً بإصاباته. وقد عملت فرق الدفاع المدني سحب الجثمان من المكان الوعر، قبل نقله إلى .



وعُلم أن الفقيد من أبناء .

