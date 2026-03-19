غارات وقصف وتصعيد إسرائيلي متواصل… هذه آخر التطورات الميدانية (فيديو)

يستمرّ العدوان على مناطق مختلفة في ، مع شنّ غارات جوية وقصف مدفعي متواصل، ما أدى إلى سقوط وجرحى وتجدد موجات النزوح من عدد من البلدات.

وفي التطورات الميدانية الأخيرة، طالت الغارات بلدات كفرتبنيت، مجدلزون، كفرا،عيناثا، السلطانية، القاسمية، البرج ، أنصارية، الحوش، كفرشوبا، ياطر، وادي الحجير، وبلدة الريحان في قضاء جزين.

كما استهدف العدو جسر القاسمية، ما أدى إلى إصابة مراسل قناة " " ستيف سويني ومصوره.

وفي سياق متصل، استهدفت غارة بلدة البازورية ما أدى إلى سقوط وإصابة ثلاثة أشخاص بجروح تراوحت بين المتوسطة والطفيفة، فيما أسفرت غارة أخرى على دير تقلا عن سقوط شهداء وجرحى.

الغارة الاسرائيلية الّتي استهدفت البرج الشمالي

ودارت اشتباكات عنيفة في مدينة الخيام بين عناصر والجيش الإسرائيلي، تخلّلها إطلاق نار كثيف وقصف مدفعي استهدف أحياء المدينة.كما استهدفت غارة معادية منزلاً في بلدة برج الشمالي، حيث تمّ انتشال شهيد حتى الآن، فيما تواصل فرق الدفاع المدني عمليات البحث عن مفقودين تحت الأنقاض.وفي ساعات الصباح، نفّذ الطيران الحربي غارتين على بلدة ميفدون، وأخرى بين ميفدون وزوطر الشرقية، إضافة إلى غارة على مرتفعات الجبل الرفيع في إقليم التفاح وبلدة برغز.وامتدّ القصف فجراً ليطال بلدات جبشيت وحبوش والشرقية في قضاء النبطية، وصفد البطيخ في قضاء بنت جبيل، وتولين في قضاء مرجعيون، والبازورية، بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف برعشيت وشقرا وأرنون.وأفادت المعلومات باستشهاد عائلة مؤلّفة من الأب والأم وابنتهما، جرّاء استهداف منزلهم في بلدة البازورية، فيما سُجّلت غارة إضافية على بلدة دبعال.وفي السياق نفسه، شنّت الطائرات الإسرائيلية غارة على المساكن الشعبية في مدينة صور مستهدفة منزلاً، ما أدّى إلى وقوع إصابات، كما استُهدف منزل آخر في بلدة طيردبا.ويُسجَّل في الأثناء تحليق للطيران الحربي الإسرائيلي على علو منخفض فوق وصولاً إلى الجنوب، مع تنفيذ غارات وهمية في سماء العاصمة.