مرقص: لسنا سلطة "قمعية" وحرية التعبير "مقدسة" لا تُمَس

أكد ، المحامي الدكتور ، في مقابلة خاصة مع جريدة "النهار"، أن الوزارة ليست سلطة قمعية أو جهة عقابية بحق الإعلاميين، بل يقتصر دورها على الوقاية والتوعية والتدريب ضمن حدود قانون المرئي والمسموع، مشدداً على أن ملاحقة صحة المعلومات هي مهمة تعود حصراً إلى .



وأوضح أن الوزارة وجهت نداءات للمؤثرين ورواد مواقع التواصل للابتعاد عن خطاب الكراهية والتحريض في ظل الحرب الراهنة، وفعّلت وحدة "فاكت نيوز" بالتعاون مع للحد من الأخبار الزائفة.

وأشار إلى أن أي مخالفة تخرج عن إطار حرية التعبير وتمس بالسلم الأهلي تتحول إلى "جرائم" يبت فيها القضاء والنيابة العامة، مؤكداً احترام الوزارة لاستقلالية وعدم تجاوز صلاحياتها التنفيذية.



وحول الجدل المتعلق بتسمية " "، شدد الوزير على أن أُقحم في الحرب قسراً ولم يرغب بدخولها، موضحاً أن تلتزم حصراً بتنفيذ مقررات وتعبر عن قرارات الحكومة الواحدة التي تنأى بلبنان عن أن يكون ساحة لحروب الآخرين.



