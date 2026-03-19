لبنان

مرقص: لسنا سلطة "قمعية" وحرية التعبير "مقدسة" لا تُمَس

19-03-2026 | 07:06
أكد وزير الإعلام، المحامي الدكتور بول مرقص، في مقابلة خاصة مع جريدة "النهار"، أن الوزارة ليست سلطة قمعية أو جهة عقابية بحق الإعلاميين، بل يقتصر دورها على الوقاية والتوعية والتدريب ضمن حدود قانون المرئي والمسموع، مشدداً على أن ملاحقة صحة المعلومات هي مهمة تعود حصراً إلى القضاء.

وأوضح مرقص أن الوزارة وجهت نداءات للمؤثرين ورواد مواقع التواصل للابتعاد عن خطاب الكراهية والتحريض في ظل الحرب الراهنة، وفعّلت وحدة "فاكت تشيك نيوز" بالتعاون مع اليونسكو للحد من الأخبار الزائفة.
 
وأشار إلى أن أي مخالفة تخرج عن إطار حرية التعبير وتمس بالسلم الأهلي تتحول إلى "جرائم" يبت فيها القضاء والنيابة العامة، مؤكداً احترام الوزارة لاستقلالية السلطة القضائية وعدم تجاوز صلاحياتها التنفيذية.

وحول الجدل المتعلق بتسمية "المقاومة"، شدد الوزير على أن لبنان أُقحم في الحرب قسراً ولم يرغب بدخولها، موضحاً أن وزارة الإعلام تلتزم حصراً بتنفيذ مقررات مجلس الوزراء وتعبر عن قرارات الحكومة الواحدة التي تنأى بلبنان عن أن يكون ساحة لحروب الآخرين.

وزير الاعلام بول مرقص من قصر بعبدا: حرية الرأي والتعبير والاعلام هي مقدسة ومكفولة بالدستور لكن في نفس الوقت يجب حماية السلم الاهلي والداخل اللبناني لذلك يجب ممارسة هذه الحرية بمسؤولية
"فلسطين أكشن" بين حظر الحكومة البريطانية وحرية التعبير
عدوان ردّاً على "هيومن رايتس ووتش": قانون الإعلام الجديد يحمي حرية التعبير ولا يسمح بالتوقيف الاحتياطي
التحقير وحريّة التعبير في المواثيق الدوليّة والقانون اللبناني
السلطة القضائية

النيابة العامة

وزارة الإعلام

مجلس الوزراء

وزير الإعلام

بول مرقص

اليونسكو

المقاومة

