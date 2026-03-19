الحريري في رسالة الفطر: العيد حزين ومثقل بالهموم والتهجير والدمار

أصدرت نائبة رئيس " " ورئيسة ، النائبة السابقة ، بياناً بمناسبة حلول المبارك، أكدت فيه أن العيد يطل على اللبنانيين هذا العام مثقلاً بالهموم والقلق على المصير، في ظل استمرار العدوان وما يخلفه من ويلات ومجازر وتهجير ودمار.



وأشارت في بيانها إلى أن العيد يحل حزيناً على مئات الأسر التي فقدت أحبة، وعلى مئات آلاف العائلات التي أُبعدت قسراً عن أرضها وبيوتها وتعاني قسوة التهجير والتشتت. ودعت الله تعالى أن يوقف العدوان ويخفف عن وجميع اللبنانيين وطأة الحرب ومآسيها، وأن يجمع شملهم وكلمتهم لمواجهة هذه الأيام العصيبة بمزيد من الوحدة والتضامن.



وختمت الحريري بيانها بالأمل في أن تحمل الأيام بشائر الخلاص للبنان، معلنةً اعتذارها عن تقبل التهاني بالعيد نظراً للظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.





