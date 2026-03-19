إنذار إسرائيلي عاجل إلى سكان جنوب لبنان

#عاجل‼️ انذار عاجل إلى سكان جنوب لبنان المتواجدين جنوب نهر الزهراني
🔸إن نشاطات حزب الله الإرهابية تُجبر جيش الدفاع على العمل ضده بقوة في تلك المنطقة وهو لا ينوي المساس بكم.
🔴الغارات مستمرة حيث يعمل جيش الدفاع بقوة كبيرة في المنطقة. ولذلك وحرصًا على سلامتكم نعود ونناشدكم… https://t.co/dDjv3rVg96
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 19, 2026
