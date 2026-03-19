من بكركي.. نقابة محامين الشمال تؤكد: العيش المشترك تحت سقف الدولة

استقبل البطريرك ، في الصرح البطريركي في بكركي، نقيب المحامين في مروان ضاهر يرافقه مجلس النقابة، في زيارة تأكيد على "العيش المشترك تحت سقف الدولة".

وتناول اللقاء قضايا تهم المواطن، لا سيما الوضع الأمني وقضية والاكتظاظ في السجون، حيث أكد النقيب دعم مواقف رئيس الجمهورية وقائد الجيش وصاحب الغبطة.



كما استقبل البطريرك رئيس جمعية "غدي" ومنسق شبكة "أعضاء الاتحاد الدولي لصون الطبيعة" فادي غانم، على رأس وفد من أعضاء الاتحاد، في زيارة تقدير لمواقفه الوطنية.

وأكد غانم استمرار العمل البيئي رغم الظروف الصعبة، معتبراً إياه أولوية وطنية وليس ترفاً. وأطلع الوفد البطريرك على إطلاق المنصة الإعلامية البيئية "HimaEcoMedia" التي تهدف لتعزيز الوعي البيئي وتكون صوتاً للطبيعة والإنسان.



