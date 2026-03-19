حقيقة "تقنين" السلع الغذائية.. نقابتا المستوردين والسوبرماركت توضحان الواقع

نفت نقابتا مستوردي المواد الغذائية وأصحاب السوبرماركت في ، عبر بيان مشترك لرئيسيهما والدكتور ، ما تداولته وسائل إعلام حول إقدام تجار وأصحاب مستودعات على تقنين توزيع السلع الغذائية لإطالة أمد المخزون. وأكد البيان عدم وجود أي تقنين في عمليات التسليم والتوزيع سواء من قبل المستوردين أو السوبرماركت.



وشددت النقابتان على أن المخزون الغذائي الحالي يكفي الاستهلاك المحلي لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر، مع استمرار حركة الاستيراد بوتيرة متزايدة، مما ينفي الحاجة لأي إجراءات تحد من وصول المواطنين للسلع.

وأشار البيان إلى أن عمل مرفأ بشكل طبيعي وبقاء سلاسل الإمداد مفتوحة يضمنان عدم وقوع أي مشكلة، مؤكداً وجود فائض في لدى السوبرماركت مدعوماً بإمدادات المستوردين.



كما كشف البيان عن قيام التجار بزيادة كميات الاستيراد بالتنسيق مع في رئاسة الاقتصاد والتجارة بساط، لتلبية حاجات السوق لفترات أطول.

وتمنت النقابتان على مراجعة الجهات المعنية لاستيضاح الحقائق قبل نشر حساسة، تجنباً لإثارة القلق لدى المواطنين في ظل ظروف الحرب الراهنة.



