تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

حقيقة "تقنين" السلع الغذائية.. نقابتا المستوردين والسوبرماركت توضحان الواقع

Lebanon 24
19-03-2026 | 07:51
A-
A+
حقيقة تقنين السلع الغذائية.. نقابتا المستوردين والسوبرماركت توضحان الواقع
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
نفت نقابتا مستوردي المواد الغذائية وأصحاب السوبرماركت في لبنان، عبر بيان مشترك لرئيسيهما هاني بحصلي والدكتور نبيل فهد، ما تداولته وسائل إعلام حول إقدام تجار وأصحاب مستودعات على تقنين توزيع السلع الغذائية لإطالة أمد المخزون. وأكد البيان عدم وجود أي تقنين في عمليات التسليم والتوزيع سواء من قبل المستوردين أو السوبرماركت.

وشددت النقابتان على أن المخزون الغذائي الحالي يكفي الاستهلاك المحلي لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر، مع استمرار حركة الاستيراد بوتيرة متزايدة، مما ينفي الحاجة لأي إجراءات تحد من وصول المواطنين للسلع.
 
وأشار البيان إلى أن عمل مرفأ بيروت بشكل طبيعي وبقاء سلاسل الإمداد مفتوحة يضمنان عدم وقوع أي مشكلة، مؤكداً وجود فائض في العرض لدى السوبرماركت مدعوماً بإمدادات المستوردين.

كما كشف البيان عن قيام التجار بزيادة كميات الاستيراد بالتنسيق مع خلية الأزمة في رئاسة مجلس الوزراء ووزير الاقتصاد والتجارة الدكتور عامر بساط، لتلبية حاجات السوق لفترات أطول.
 
وتمنت النقابتان على وسائل الإعلام مراجعة الجهات المعنية لاستيضاح الحقائق قبل نشر أخبار حساسة، تجنباً لإثارة القلق لدى المواطنين في ظل ظروف الحرب الراهنة.

مواضيع ذات صلة
رئيس لجنة حكام "كاف" يوضح حقيقة "واقعة المنشفة" في نهائي الرباط
lebanon 24
Lebanon24
19/03/2026 16:41:30 Lebanon 24 Lebanon 24
مصدر أمني يوضح حقيقة الإشكال بين "امل" و "حزب الله"
lebanon 24
Lebanon24
19/03/2026 16:41:30 Lebanon 24 Lebanon 24
الكويت تحظر تصدير السلع الغذائية وتثبت أسعارها
lebanon 24
Lebanon24
19/03/2026 16:41:30 Lebanon 24 Lebanon 24
الهيئات الزراعية: غياب الرقابة أدى لزيادات مضاعفة في أسعار السلع الغذائية
lebanon 24
Lebanon24
19/03/2026 16:41:30 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

إقتصاد

مجلس الوزراء ووزير

وسائل الإعلام

وزير الاقتصاد

مجلس الوزراء

الدكتور عامر

خلية الأزمة

هاني بحصلي

نبيل فهد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:17 | 2026-03-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:31 | 2026-03-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:04 | 2026-03-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2026-03-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:54 | 2026-03-19 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
08:17 | 2026-03-19
Lebanon24
10:31 | 2026-03-19
Lebanon24
10:04 | 2026-03-19
Lebanon24
10:00 | 2026-03-19
Lebanon24
09:54 | 2026-03-19
Lebanon24
09:54 | 2026-03-19
فيديو
lebanon 24
Lebanon24
19:43 | 2026-03-17 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24