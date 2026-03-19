لبنان

مفتي زحلة والبقاع يهنئ بعيد الفطر ويدعو إلى الوحدة الوطنية

Lebanon 24
19-03-2026 | 07:54
مفتي زحلة والبقاع يهنئ بعيد الفطر ويدعو إلى الوحدة الوطنية
صدر عن سماحة مفتي زحلة والبقاع الغربي البيان الآتي: "بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، يتوجّه سماحة مفتي زحلة والبقاع إلى اللبنانيين عمومًا، وإلى أبناء زحلة والبقاع خصوصًا، وإلى المسلمين في لبنان والعالمين العربي والإسلامي، بأصدق آيات التهنئة والتبريك، سائلًا الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة المباركة على الجميع بالخير واليُمن والبركات، وأن يتقبّل من الصائمين صيامهم وقيامهم وسائر أعمالهم الصالحة". 

أضاف: "ويأتي العيد هذا العام في ظلّ ظروف دقيقة وصعبة يمرّ بها لبنان، في ظل ما يشهده من أزمات متراكمة وتداعيات الحرب التي أثقلت كاهل الوطن وأبنائه، الأمر الذي يستوجب من الجميع التمسك بالوحدة الوطنية وتعزيز روح التضامن والتكافل بين اللبنانيين. وفي هذه المناسبة، يدعو سماحته جميع المسؤولين والقوى السياسية إلى تغليب مصلحة الوطن فوق أي اعتبار آخر، والعمل بروح المسؤولية الوطنية الصادقة بعيدًا عن المصالح الضيقة والانقسامات، بما يسهم في حماية لبنان وصون استقراره وتخفيف معاناة أبنائه".


تابع: "كما أعرب سماحته عن إدانته واستنكاره الشديدين لما يتعرّض له عالمنا العربي من اعتداءات واستهدافات تمسّ أمنه واستقراره وسيادة دوله، مؤكدًا أن هذه التحديات تستوجب مزيدًا من التضامن والتكاتف بين الدول العربية وشعوبها للحفاظ على أمنها واستقرارها وصون هويتها. ويُدين سماحته الاستهدافات والاعتداءات الصهيونية على وطننا ، وما تشكّله من انتهاكٍ للسيادة الوطنية وتهديدٍ لأمن المواطنين واستقرارهم، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته في وضع حدّ لهذه الاعتداءات".


أكمل:"كما يؤكد سماحته على ضرورة تحقيق العدالة في ملف الموقوفين الإسلاميين، والإسراع في إجراء محاكمات عادلة ومنصفة لهم، بعيدًا عن المماطلة والتسييس، لا سيما في ضوء التطورات الأخيرة المرتبطة باتفاقيات ترحيل الموقوفين السوريين، بما يضمن صون الحقوق وتحقيق العدالة.ونظرًا للواقع الذي يمرّ به بلدنا لبنان وأمتنا، ومراعاةً لظروف المواطنين في هذه المرحلة الصعبة، يعتذر سماحته عن استقبال المهنئين بعيد الفطر المبارك هذا العام، مؤكدًا أن مكاتب مؤسسات دار الفتوى في البقاع ستكون في خدمة المجتمع بعد عطلة العيد مباشرة، ضمن الدوام الرسمي المعتاد.
وختم سماحته سائلًا الله تعالى أن يحفظ لبنان وشعبه، وأن يرفع عنه المحن والشدائد، وأن يعيد الأمن والاستقرار إلى ربوعه، وأن يحفظ الأمة العربية والإسلامية من كل سوء". 
