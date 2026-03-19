تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

بين الإغاثة والأمن.. استنفار وزاري في السراي الكبير لمواجهة تداعيات الحرب

Lebanon 24
19-03-2026 | 08:17
A-
A+
بين الإغاثة والأمن.. استنفار وزاري في السراي الكبير لمواجهة تداعيات الحرب
بين الإغاثة والأمن.. استنفار وزاري في السراي الكبير لمواجهة تداعيات الحرب photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
عقدت اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة شؤون النازحين اجتماعها اليومي في السراي الكبير، برئاسة رئيس مجلس الوزراء القاضي الدكتور نواف سلام، وحضور عدد من الوزراء والمسؤولين الأمنيين والإغاثيين، للبحث في تداعيات الاعتداءات الإسرائيلية وتلبية متطلبات الإيواء والإغاثة.

وعقب الاجتماع، أعلن وزير الإعلام الدكتور بول مرقص أن البحث تركز على ملف النزوح وتوزيع المساعدات الغذائية والصحية الواردة من الدول العربية، بالإضافة إلى توزيع المازوت على القرى الأمامية. ونقل مرقص تأكيد رئيس الحكومة على ضرورة تنسيق الجهود واعتماد الشفافية الكاملة لتفادي الازدواجية.

كما عرض الوزراء المعنيون جهود وزاراتهم؛ حيث تحدث وزير الدفاع اللواء ميشال منسى عن وضعية الحدود اللبنانية السورية، فيما استعرض وزير تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي كمال شحادة سبل مواجهة المخاطر السيبرانية.
 
واطلع المجتمعون من وزير الإعلام على خلاصة اجتماعه مع الوسائل الإعلامية، والذي خلص إلى ضرورة الالتزام بالمسؤولية الوطنية، والامتناع عن التحريض، واعتماد خطاب يصون السلم الأهلي ويدعم النازحين.

مواضيع ذات صلة
لقاء في بلدية صيدا بحث في أعمال الإغاثة ووحدة الصف لمواجهة تداعيات الأزمة
سلام عقد اجتماعاً في السراي بهدف تنسيق جهود الإغاثة والاستجابة
بين الاستنزاف والاجتياح: هل ينجو لبنان من تداعيات الحرب؟
اجتماع وزاري طارئ خليجي – أوروبي لبحث الاعتداءات الإيرانية وتداعياتها الإقليمية والدولية
رئيس مجلس الوزراء

وسائل الإعلام

الدول العربية

مجلس الوزراء

وزير الدفاع

الإسرائيلية

الإسرائيلي

اللبنانية

تابع
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24