بين الإغاثة والأمن.. استنفار وزاري في السراي الكبير لمواجهة تداعيات الحرب

عقدت اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة شؤون اجتماعها اليومي في السراي الكبير، برئاسة القاضي الدكتور نواف سلام، وحضور عدد من الوزراء والمسؤولين الأمنيين والإغاثيين، للبحث في تداعيات الاعتداءات وتلبية متطلبات الإيواء والإغاثة.



وعقب الاجتماع، أعلن وزير الإعلام الدكتور بول مرقص أن البحث تركز على ملف النزوح وتوزيع المساعدات الغذائية والصحية الواردة من ، بالإضافة إلى توزيع المازوت على القرى الأمامية. ونقل مرقص تأكيد رئيس الحكومة على ضرورة تنسيق الجهود واعتماد الشفافية الكاملة لتفادي الازدواجية.



كما عرض الوزراء المعنيون جهود وزاراتهم؛ حيث تحدث اللواء ميشال منسى عن وضعية الحدود ، فيما استعرض وزير تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي كمال شحادة سبل مواجهة المخاطر السيبرانية.

واطلع المجتمعون من وزير الإعلام على خلاصة اجتماعه مع الوسائل الإعلامية، والذي خلص إلى ضرورة الالتزام بالمسؤولية الوطنية، والامتناع عن التحريض، واعتماد خطاب يصون السلم الأهلي ويدعم النازحين.



