تحويل أموال مشبوهة من الخارج إلى لبنان… وأمن الدولة يوقف موزّعها (صورة)

صدر عن المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، البيان الآتي:
في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها المديرية العامة
لأمن الدولة لمكافحة الجرائم المالية وضبط عمليات تحويل الأموال المشبوهة، توافرت معلومات لمديرية جبل لبنان
الإقليمية حول قيام المدعو (ح.م.ع.)، سوري الجنسية، بنقل أموال مشبوهة. وبنتيجة المتابعة والمراقبة، وبناءً لإشارة القضاء
المختص، تم إلقاء القبض عليه.
بالتحقيق معه، تبيّن أنه يعمل لصالح إحدى شركات الأموال الكبرى الكائنة في إسطنبول – تركيا
، والتي يديرها المدعو (أ.ع.)، حيث تتعامل هذه الشركة مع عدة مكاتب وشركات في الخارج لتحويل الأموال إلى لبنان
. وكان الموقوف يتولى استلام الأموال عبر أشخاص مجهولي الهوية، ومن ثم توزيعها على المستفيدين داخل الأراضي اللبنانية
وفق تعليمات الشركة، وذلك بعد التحقق من هوياتهم.
كما تبيّن أنه كان يستخدم هاتفًا مخصصًا للعمل مزودًا بتطبيق "واتساب
بزنس" للتواصل مع الشركة المذكورة والزبائن، وقد عمدت الشركة نفسها، بعد توقيفه، إلى حذف التطبيق عن بُعد، ما أدى إلى فقدان البيانات المتعلقة بالشبكة.
تم تسليم الموقوف مع المضبوطات إلى القضاء المختص، وبوشرت الإجراءات القانونية.