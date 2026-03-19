أمن العاصمة "خط أحمر".. الحجار يوجه بتعزيز حضور حرس بلدية بيروت في الشارع

عقد والبلديات، العميد أحمد ، سلسلة لقاءات في مكتبه بالوزارة تركزت على الأوضاع الأمنية والخدماتية في العاصمة والمستجدات السياسية العامة.



واستقبل الوزير الحجار محافظ بيروت القاضي مروان عبود، ورئيس إبراهيم زيدان مع وفد من الأعضاء، حيث جرى استعراض تداعيات الاعتداءات على العاصمة، وأوضاع مراكز الإيواء وحركة النزوح المتزايدة.

وأكد الحجار خلال اللقاء أن أمن بيروت يمثل "أولوية وطنية"، موجهاً المحافظ بتكليف حرس البلدية تعزيز حضورهم الميداني والتنسيق الوثيق مع لضبط الاستقرار وتنظيم شؤون وتخفيف الأعباء الخدماتية عن الأهالي.



وفي سياق متصل، بحث الوزير الحجار مع النائب آخر المستجدات السياسية والأمنية التي تشهدها البلاد في ظل الظروف الراهنة.