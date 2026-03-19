لبنان

أمن العاصمة "خط أحمر".. الحجار يوجه بتعزيز حضور حرس بلدية بيروت في الشارع

19-03-2026 | 09:54
أمن العاصمة خط أحمر.. الحجار يوجه بتعزيز حضور حرس بلدية بيروت في الشارع
عقد وزير الداخلية والبلديات، العميد أحمد الحجار، سلسلة لقاءات في مكتبه بالوزارة تركزت على الأوضاع الأمنية والخدماتية في العاصمة بيروت والمستجدات السياسية العامة.

واستقبل الوزير الحجار محافظ بيروت القاضي مروان عبود، ورئيس المجلس البلدي إبراهيم زيدان مع وفد من الأعضاء، حيث جرى استعراض تداعيات الاعتداءات الإسرائيلية على العاصمة، وأوضاع مراكز الإيواء وحركة النزوح المتزايدة.
 
وأكد الحجار خلال اللقاء أن أمن بيروت يمثل "أولوية وطنية"، موجهاً المحافظ بتكليف حرس البلدية تعزيز حضورهم الميداني والتنسيق الوثيق مع قوى الأمن الداخلي لضبط الاستقرار وتنظيم شؤون النازحين وتخفيف الأعباء الخدماتية عن الأهالي.

وفي سياق متصل، بحث الوزير الحجار مع النائب وائل أبو فاعور آخر المستجدات السياسية والأمنية التي تشهدها البلاد في ظل الظروف الراهنة.
مواضيع ذات صلة
ريفي: أمن الدول العربية خط أحمر
lebanon 24
Lebanon24
19/03/2026 19:05:48 Lebanon 24 Lebanon 24
خط أحمر أميركي يحمي المطار ومنشآت الدولة "حتى الآن"
lebanon 24
Lebanon24
19/03/2026 19:05:48 Lebanon 24 Lebanon 24
بزشكيان يتوعد: لن نصمت أمام "المجازر البشعة" واستهداف المدارس خط أحمر!
lebanon 24
Lebanon24
19/03/2026 19:05:48 Lebanon 24 Lebanon 24
مطر يفتح ملف "حافلات المدارس" في طرابلس: لقمة عيشهم خط أحمر
lebanon 24
Lebanon24
19/03/2026 19:05:48 Lebanon 24 Lebanon 24

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:01 | 2026-03-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:00 | 2026-03-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:58 | 2026-03-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:51 | 2026-03-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:41 | 2026-03-19 Lebanon 24 Lebanon 24
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
13:01 | 2026-03-19
Lebanon24
13:00 | 2026-03-19
Lebanon24
12:58 | 2026-03-19
Lebanon24
12:51 | 2026-03-19
Lebanon24
12:41 | 2026-03-19
Lebanon24
12:26 | 2026-03-19
فيديو
lebanon 24
Lebanon24
19:43 | 2026-03-17 Lebanon 24 Lebanon 24
