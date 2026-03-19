سوريا تعلن إحباط تهريب أسلحة على الحدود مع لبنان والقبض على 4 أشخاص

أعلنت أن قوى حرس الحدود في جرد فليطة غرب ، أحبطت محاولة تهريب أسلحة على ، إثر كمين محكم تم تنفيذه بدقة.



وقالت في الوزارة إن "العملية أسفرت عن إلقاء القبض على أربعة أشخاص بينهم اثنان من الجنسية اللبنانية، وضبط كمية من الأسلحة والذخائر المتنوعة، حيث جرى تحويلهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".

Advertisement