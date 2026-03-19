جديد إشكال العبدة… أحد المتورطين يُسلّم نفسه للجيش!

عقب الإشكال الذي وقع أمس على أوتوستراد عند محطة المصري للمحروقات في ، والذي تطوّر إلى إطلاق نار وأسفر عن مقتل الحاج "ا.م"، أقدم أحد المتورطين، ويدعى "أ.ك"، على تسليم نفسه إلى مخابرات الجيش، بحسب ما أفادت مندوبة " ".



وتواصل الجهات الأمنية ملاحقة باقي المتورطين تمهيدًا لتوقيفهم واستكمال التحقيقات.

Advertisement