تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

أمام القادة الأوروبيين.. الجميّل يدعو لدعم مبادرة الرئيس عون لمفاوضات سلام

Lebanon 24
19-03-2026 | 11:10
A-
A+
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
عرض رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل، خلال قمة القادة الأوروبيين في بروكسل التي ينظمها حزب الشعب الأوروبي، واقع لبنان الحالي، محذراً من تحوله إلى قاعدة عسكرية تابعة للحرس الثوري الإيراني، ومذكراً بسلسلة الاغتيالات السياسية التي طالت شقيقه بيار الجميّل والرئيس رفيق الحريري وقادة ثورة الأرز لفرض السيطرة على القرار اللبناني.

وطرح الجميّل أمام كوكبة من القادة الأوروبيين، تتقدمهم أورسولا فون دير لاين وروبرتا ميتسولا ورؤساء حكومات عدة، أربع أولويات أساسية بدأت بالمطالبة بموقف أوروبي واضح تجاه نفوذ إيران، ودعم رئيس الجمهورية جوزاف عون والحكومة في مسار تفكيك البنية العسكرية الموازية المتمثلة بـ"حزب الله".
 
كما دعا إلى تقديم دعم فعلي للجيش اللبناني يتناسب مع حجم التحديات، منتقداً الفارق الشاسع بين المساعدات المقدمة لأوكرانيا وتلك المخصصة للمؤسسة العسكرية اللبنانية.

وفي شق التسوية، دعا الجميّل إلى دعم مبادرة رئيس الجمهورية لإطلاق مفاوضات مباشرة مع إسرائيل للانتقال إلى مسار السلام بعد عقود من الحروب، مؤكداً أن حزب الكتائب يدافع عن القيم التي يقوم عليها الاتحاد الأوروبي في بيئة معقدة، وهو ما يتطلب إبقاء لبنان على رأس أولويات الاهتمام الدولي في المرحلة المقبلة.

Advertisement
الاتحاد الأوروبي

الرئيس عون

الأوروبيين

اللبنانية

حزب الله

الإيراني

الجمهوري

رئيس عون

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
13:02 | 2026-03-19
Lebanon24
13:01 | 2026-03-19
Lebanon24
13:00 | 2026-03-19
Lebanon24
12:58 | 2026-03-19
Lebanon24
12:51 | 2026-03-19
Lebanon24
12:41 | 2026-03-19
فيديو
lebanon 24
Lebanon24
19:43 | 2026-03-17 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24