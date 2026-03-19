أمام القادة الأوروبيين.. الجميّل يدعو لدعم مبادرة الرئيس عون لمفاوضات سلام

عرض رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل، خلال قمة القادة في بروكسل التي ينظمها حزب الشعب ، واقع الحالي، محذراً من تحوله إلى قاعدة عسكرية تابعة للحرس الثوري ، ومذكراً بسلسلة الاغتيالات السياسية التي طالت شقيقه بيار الجميّل والرئيس رفيق وقادة ثورة الأرز لفرض السيطرة على القرار اللبناني.



وطرح الجميّل أمام كوكبة من القادة الأوروبيين، تتقدمهم أورسولا فون دير لاين وروبرتا ميتسولا ورؤساء حكومات عدة، أربع أولويات أساسية بدأت بالمطالبة بموقف واضح تجاه نفوذ ، ودعم رئيس الجمهورية جوزاف عون والحكومة في مسار تفكيك البنية العسكرية الموازية المتمثلة بـ" ".

كما دعا إلى تقديم دعم فعلي للجيش اللبناني يتناسب مع حجم التحديات، منتقداً الفارق الشاسع بين المساعدات المقدمة لأوكرانيا وتلك المخصصة للمؤسسة العسكرية اللبنانية.



وفي شق التسوية، دعا الجميّل إلى دعم مبادرة رئيس الجمهورية لإطلاق مفاوضات مباشرة مع للانتقال إلى مسار السلام بعد عقود من الحروب، مؤكداً أن حزب الكتائب يدافع عن القيم التي يقوم عليها في بيئة معقدة، وهو ما يتطلب إبقاء لبنان على رأس أولويات الاهتمام الدولي في المرحلة المقبلة.



