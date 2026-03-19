لبنان

"كهرباء لبنان": استهداف محطة التحويل الرئيسية في السلطانية وخروجها عن الخدمة

Lebanon 24
19-03-2026 | 12:51
كهرباء لبنان: استهداف محطة التحويل الرئيسية في السلطانية وخروجها عن الخدمة
صدر عن "كهرباء لبنان" البيان التالي:
 
تفيد مؤسسة كهرباء لبنان بأن الاعتداءات الإسرائيلية طالت اليوم شبكة النقل الرئيسية للمؤسسة، حيث إنه وعند حوالي الساعة الثالثة (15:00) من بعد ظهر اليوم الواقع فيه 19/03/2026، تعرضت محطة التحويل الرئيسية في السلطانية – قضاء بنت جبيل إلى استهداف أدى بحسب المعطيات الأولية إلى تدمير كافة خلايا مخارج التوزيع وتضرر أحد محولات القدرة بالإضافة إلى غرفة التحكم والحماية، وبالتالي أصبحت محطة التحويل الرئيسية هذه خارج الخدمة كليًا، مع العلم أنها تغذي مدينة بنت جبيل والقرى المحيطة بها وجويا وبعض قرى قضاء صور.
ومن جهة أخرى، يهم المؤسسة أن توضح أنه، ولحسن الحظ، لم تسجل أي خسائر في الأرواح بين المستخدمين أو العمال جراء هذا الاعتداء.
وأخيرًا تجدر الإشارة إلى أن الأضرار اللاحقة بالمحطة والمعدات تترتب عليها كلفة مادية مرتفعة لإعادة التأهيل والإصلاح، فضلًا عن أن عملية تأمين البديل عن المعدات المتضررة وتركيبها وإجراء التصليحات اللازمة تتطلب فترة زمنية ملحوظة، هذا إذا سمحت الظروف الأمنية بذلك، الأمر الذي من شأنه أن يزيد من الأعباء المالية على المؤسسة ويؤخر إعادة ربط تلك المحطة بشبكة النقل الكهربائية مجددًا، علمًا أن مؤسسة كهرباء لبنان قد باشرت على الفور بإجراء تقييم أولي وتتخذ الإجراءات اللازمة لرصد المبالغ المالية اللازمة لهذه الغاية.
