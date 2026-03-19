الوفد البيئي التقى البطريرك الراعي



استقبل الكردينال وفداً بيئياً لبنانياً برئاسة فادي غانم، رئيس جمعية غدي، ورئيس مجلس إدارة المجموعة الإعلامية، ومنسق شبكة أعضاء الاتحاد الدولي لصون الطبيعة. وأشاد غبطته بالجهود المبذولة في حماية البيئة والموارد الطبيعية، مؤكداً دعم الكنيسة للمبادرات التي تعزز صمود المجتمعات المحلية وتحافظ على الطبيعة للأجيال .

وشمل الوفد ممثلين عن شبكة الاتحاد، وشخصيات أكاديمية وإعلامية، من بينهم: ميشال حسون – حاكم جمعية أندية الليونز الدولية المنطقة 351 ونائب رئيس جمعية غدي، أسعد سرحال – مسؤول BirdLife International في ومدير عام جمعية حماية الطبيعة في ، د. نادين ناصيف – عميدة كلية الزراعة ، الياس أنطونيوس – النائب الأول للحاكم، نبيل نصور – مسؤول الليونز في ، د. سمية عيادي – رئيسة جمعية المجتمع والبيئة ACE، وم. قزحيا طوق – لجنة أصدقاء غابة الأرز، بالإضافة إلى أعضاء من جمعيات ولجان بيئية مثل أندريه خليل، أندريه بشارة، مريان فهد.



كلمة فادي غانم



وقال غانم في كلمة:



"يشرفني، باسم جمعيتنا والمجموعة الإعلامية وشبكة أعضاء الاتحاد الدولي لصون الطبيعة، أن أتحدث إليكم اليوم من هذا الصرح الوطني والروحي الجامع في بكركي، حيث تلتقي القيم الروحية مع الثوابت الوطنية، وحيث ينبض الضمير الحي للبنان.

غبطة أبينا، نتوجه إليكم بتحية صادقة لمواقفكم الوطنية الشجاعة، ولثباتكم في الدفاع عن لبنان الإنسان، لبنان الرسالة، لبنان الكرامة. لقد كنتم دائماً صوتاً للحقيقة ومرجعية جامعة في زمن الانقسامات، ونحن نؤكد اليوم وقوفنا إلى جانبكم، وتمسكنا بالقيم التي تمثلونها، بعيداً عن أي اعتبارات سياسية، وفي إطار إيماننا المشترك بمستقبل هذا الوطن."



وأضاف غانم:



"في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان، حيث تتشابك الأزمات وتتفاقم التحديات، اخترنا أن نتمسك بالأمل من خلال العمل البيئي. فالبيئة ليست ترفاً، بل هي مساحة فعل حقيقي ومسار إنقاذي يربط بين الأرض والإنسان، وبين الصمود والاستدامة.

نحن نواصل حماية الطبيعة، وتعزيز مفهوم 'الحمى' كنموذج لبناني رائد يعيد التوازن بين الإنسان وموارده الطبيعية. فالحمى ليست مجرد مناطق محمية، بل هي رؤية متكاملة تتيح حماية التنوع البيولوجي، وخلق فرص عمل لأبناء القرى، والحد من الهجرة، وتعزيز صمود المجتمعات المحلية."



وشدد على أن حماية البيئة تبدأ من الإنسان، وأن تمكينه اقتصادياً واجتماعياً هو المدخل الأساسي لأي تنمية مستدامة، مؤكداً على إشراك المجتمعات المحلية في إدارة الحمى لتعزيز الانتماء والمسؤولية المشتركة.



وأشار غانم إلى إطلاق منصة HimaEcoMedia لتكون صوتاً للطبيعة والإنسان ومنبراً للتوعية، إلى جانب بودكاست The Earthbound 30x30 الذي يواكب الجهود العالمية لحماية 30% من كوكب الأرض، مع إبراز الدور اللبناني في هذا المسار الدولي.



واختتم قائلاً:



"نؤمن أن رسالتنا البيئية تتكامل مع رسالتكم الروحية في صون الخليقة وحماية الحياة، فالبيئة مسؤولية أخلاقية قبل أن تكون قضية تقنية أو علمية. وبمناسبة عيد القديس يوسف، شفيع العائلة ونموذج الأمانة والعمل الصامت، نرفع الصلاة أن يحفظ الله عائلاتنا، ويبارك لبنان، ويمنح شعبه القوة للصمود والرجاء للعبور نحو مستقبل أفضل."



كما كانت مداخلة مميزة من أسعد سرحال تناول فيها مفهوم الحمى ومسار هجرة الطيور، مشيراً إلى مرورها فوق الصرح بصورة رائعة خلال اللقاء، معبراً عن شكره لغبطة الكردينال على دعمه المتواصل للعمل البيئي.



كلمة غبطة الكردينال



بدوره، أشاد غبطة الكردينال مار بالجهود المبذولة من قبل الوفد البيئي، مطلعاً على نشاطاتهم ومشاريعهم، ومشجعاً إياهم على الاستمرار في حب الأرض والمحافظة عليها للأجيال القادمة، مؤكداً أن حماية البيئة جزء من مسؤولية الإنسان الأخلاقية والوطنية.



كما بارك غبطته انطلاق منصة HimaEcoMedia "صوت الطبيعة والإنسان" متمنياً لها النجاح، مؤكداً أهمية الدور الحيوي للتعاون بين المؤسسات البيئية والمجتمع المدني والقيادات الروحية في تعزيز الوعي البيئي وبناء مستقبل مستدام للبنان.

