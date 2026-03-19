تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

الوفد البيئي التقى البطريرك الراعي

Lebanon 24
19-03-2026 | 13:19
A-
A+
الوفد البيئي التقى البطريرك الراعي
الوفد البيئي التقى البطريرك الراعي photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

استقبل الكردينال مار بشارة بطرس الراعي وفداً بيئياً لبنانياً برئاسة فادي غانم، رئيس جمعية غدي، ورئيس مجلس إدارة المجموعة الإعلامية، ومنسق شبكة أعضاء الاتحاد الدولي لصون الطبيعة. وأشاد غبطته بالجهود المبذولة في حماية البيئة والموارد الطبيعية، مؤكداً دعم الكنيسة للمبادرات التي تعزز صمود المجتمعات المحلية وتحافظ على الطبيعة للأجيال القادمة.
وشمل الوفد ممثلين عن شبكة الاتحاد، وشخصيات أكاديمية وإعلامية، من بينهم: ميشال حسون – حاكم جمعية أندية الليونز الدولية المنطقة 351 ونائب رئيس جمعية غدي، أسعد سرحال – مسؤول BirdLife International في الشرق الأوسط ومدير عام جمعية حماية الطبيعة في لبنان، د. نادين ناصيف – عميدة كلية الزراعة في الجامعة اللبنانية، الياس أنطونيوس – النائب الأول للحاكم، نبيل نصور – مسؤول الليونز في العراق، د. سمية عيادي – رئيسة جمعية المجتمع والبيئة ACE، وم. قزحيا طوق – لجنة أصدقاء غابة الأرز، بالإضافة إلى أعضاء من جمعيات ولجان بيئية مثل أندريه خليل، أندريه بشارة، مريان فهد.

كلمة فادي غانم

وقال غانم في كلمة:

"يشرفني، باسم جمعيتنا والمجموعة الإعلامية وشبكة أعضاء الاتحاد الدولي لصون الطبيعة، أن أتحدث إليكم اليوم من هذا الصرح الوطني والروحي الجامع في بكركي، حيث تلتقي القيم الروحية مع الثوابت الوطنية، وحيث ينبض الضمير الحي للبنان.
غبطة أبينا، نتوجه إليكم بتحية صادقة لمواقفكم الوطنية الشجاعة، ولثباتكم في الدفاع عن لبنان الإنسان، لبنان الرسالة، لبنان الكرامة. لقد كنتم دائماً صوتاً للحقيقة ومرجعية جامعة في زمن الانقسامات، ونحن نؤكد اليوم وقوفنا إلى جانبكم، وتمسكنا بالقيم التي تمثلونها، بعيداً عن أي اعتبارات سياسية، وفي إطار إيماننا المشترك بمستقبل هذا الوطن."

وأضاف غانم:

"في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان، حيث تتشابك الأزمات وتتفاقم التحديات، اخترنا أن نتمسك بالأمل من خلال العمل البيئي. فالبيئة ليست ترفاً، بل هي مساحة فعل حقيقي ومسار إنقاذي يربط بين الأرض والإنسان، وبين الصمود والاستدامة.
نحن نواصل حماية الطبيعة، وتعزيز مفهوم 'الحمى' كنموذج لبناني رائد يعيد التوازن بين الإنسان وموارده الطبيعية. فالحمى ليست مجرد مناطق محمية، بل هي رؤية متكاملة تتيح حماية التنوع البيولوجي، وخلق فرص عمل لأبناء القرى، والحد من الهجرة، وتعزيز صمود المجتمعات المحلية."

وشدد على أن حماية البيئة تبدأ من الإنسان، وأن تمكينه اقتصادياً واجتماعياً هو المدخل الأساسي لأي تنمية مستدامة، مؤكداً على إشراك المجتمعات المحلية في إدارة الحمى لتعزيز الانتماء والمسؤولية المشتركة.

وأشار غانم إلى إطلاق منصة HimaEcoMedia لتكون صوتاً للطبيعة والإنسان ومنبراً للتوعية، إلى جانب بودكاست The Earthbound 30x30 الذي يواكب الجهود العالمية لحماية 30% من كوكب الأرض، مع إبراز الدور اللبناني في هذا المسار الدولي.

واختتم قائلاً:

"نؤمن أن رسالتنا البيئية تتكامل مع رسالتكم الروحية في صون الخليقة وحماية الحياة، فالبيئة مسؤولية أخلاقية قبل أن تكون قضية تقنية أو علمية. وبمناسبة عيد القديس يوسف، شفيع العائلة ونموذج الأمانة والعمل الصامت، نرفع الصلاة أن يحفظ الله عائلاتنا، ويبارك لبنان، ويمنح شعبه القوة للصمود والرجاء للعبور نحو مستقبل أفضل."

كما كانت مداخلة مميزة من أسعد سرحال تناول فيها مفهوم الحمى ومسار هجرة الطيور، مشيراً إلى مرورها فوق الصرح بصورة رائعة خلال اللقاء، معبراً عن شكره لغبطة الكردينال على دعمه المتواصل للعمل البيئي.

كلمة غبطة الكردينال

بدوره، أشاد غبطة الكردينال مار بشارة بطرس الراعي بالجهود المبذولة من قبل الوفد البيئي، مطلعاً على نشاطاتهم ومشاريعهم، ومشجعاً إياهم على الاستمرار في حب الأرض والمحافظة عليها للأجيال القادمة، مؤكداً أن حماية البيئة جزء من مسؤولية الإنسان الأخلاقية والوطنية.

كما بارك غبطته انطلاق منصة HimaEcoMedia "صوت الطبيعة والإنسان" متمنياً لها النجاح، مؤكداً أهمية الدور الحيوي للتعاون بين المؤسسات البيئية والمجتمع المدني والقيادات الروحية في تعزيز الوعي البيئي وبناء مستقبل مستدام للبنان.
مواضيع ذات صلة
الرئيس عون التقى البطريرك مار إغناطيوس يوسف الثالث يونان
lebanon 24
Lebanon24
20/03/2026 00:52:02 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الإيرانية للجزيرة: الوفد الأميركي التقى وزير خارجية سلطنة عمان ومدير وكالة الطاقة الذرية صباح اليوم
lebanon 24
Lebanon24
20/03/2026 00:52:02 Lebanon 24 Lebanon 24
عون اتصل بالبطريرك الراعي وبراعي ابرشية صور معزيا باستشهاد الاب الراعي
lebanon 24
Lebanon24
20/03/2026 00:52:02 Lebanon 24 Lebanon 24
البطريرك الراعي من بعبدا: نحن مع كل خطوة يتخذها رئيس الجمهورية لما فيه خير لبنان
lebanon 24
Lebanon24
20/03/2026 00:52:02 Lebanon 24 Lebanon 24

مار بشارة بطرس الراعي

بشارة بطرس الراعي

مار بشارة بطرس

الشرق الأوسط

في الجامعة

نائب رئيس

اللبنانية

القادمة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:13 | 2026-03-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:30 | 2026-03-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:08 | 2026-03-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:25 | 2026-03-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:23 | 2026-03-19 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
17:52 | 2026-03-19
Lebanon24
17:39 | 2026-03-19
Lebanon24
17:32 | 2026-03-19
Lebanon24
17:21 | 2026-03-19
Lebanon24
16:53 | 2026-03-19
Lebanon24
16:23 | 2026-03-19
فيديو
lebanon 24
Lebanon24
19:43 | 2026-03-17 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24