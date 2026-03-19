عرفة ادارة الكوارث في عكار: 11231 نازحا موزعين بين مراكز الايواء والمجتمعات المضيفة

أعلنت غرفة إدارة والأزمات في محافظة ، في تقريرها اليومي، أنه "بناء على المعلومات الصادرة من غرفة العمليات في اتحادات البلديات والبلديات وممثلي الشؤون الاجتماعية في مراكز الايواء ، بلغ العدد الاجمالي للنازحين المسجلين في محافظة عكار حتى الساعة السادسة من مساء اليوم الخميس في 19 أذار 2026، المجموع العام للعائلات 2952 ، والمجموع العام للافراد 11231 موزعين بين مراكز الإيواء والمجتمعات المضيفة في مختلف بلدات المحافظة.



- خارج مراكز الايواء المعتمدة : عدد العائلات 2633 ، وعدد الافراد النازحين 10032



- داخل مراكز الإيواء المعتمدة : عدد العائلات 321 ، وعدد الافراد النازحين 1206 .



موزعين على بلدات: أكروم ، البربارة ، البرج ، البيرة ، التليل ، الحاكور ، الحميرة ، الحوشب ، الحويش ، الحيصة ، ، الدوسة وبغدادي ، الزواريب ، الشيخ طابا ، الشيخ محمد ، العيون ، القبيات ، القرنة ، ، القليعات ، القنطرة ، الكواشرة ، الكويخات ، المجدل ، المحمرة ، المقيطع قعبرين كفرملكي وتل حياة ، المنصورة ، النفيسة ، النورة ، إيلات ، ببنين ، برج العرب ، برقايل ، بزال ، بزبينا ، بقرزلا ، بيت أيوب ، بيت غطاس ، بيت يونس ، بينو ، تكريت ، تل إندي ، تل حميرة ، تلبيرة ، تلة وشطاحة ، تلعباس الشرقي ، تلعباس ، جبرايل ، جديدة القيطع ، حبشيت ،حرار ، حلبا ، خربة الجرد ، خريبة الجندي ، دوير عدوية ، ديردلوم ، رحبة ، زوق الحصنية ، سفينة الدريب ، سفينة القيطع ، شان ، شدرا ، شربيلا ، عدبل ، عكار العتيقة ، عمار البيكات ، عندقت ، عيات ، عيدمون ، عين ، عين الزيت ، عين يعقوب ، فنيدق ، قبعيت ، قرحا ، كروم عرب ، كفرتون ، مارتوما ، مجدلا ، مشتى حسن ، مشتى حمود ، مشحا ، مشمش ، منيارة ، نهر البارد ، ووادي الجاموس .



وتم حتى تاريخه اعتماد 22 مركز إيواء في المحافظة، منها 19 مركز وصل الى قدرتها الاستيعابية القصوى.



وخصصت الغرفة الارقام التالية : 79/303470 - 79/303476 لتسهيل التواصل مع النازحين وأصحاب المصلحة المعنيين في أزمة النزوح.



واستقبل الخط الساخن اليوم 138 إتصالا".

Advertisement