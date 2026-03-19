بعدما استهدفت غارة مراسل "RT" في جنوب لبنان... روسيا ستستدعي سفير إسرائيل

اعلنت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ان "الوزارة ستستدعي لدى عوديد يوسف، لتقديم تقييم للهجوم على مراسلي RT في ".



وتمنت زاخاروفا "الشفاء العاجل للصحافيين المصابين" وأكدت أن "موسكو تعتبر تصرفات الجانب انتهاكا صارخا للقانون الدولي".



وكان مراسل قناة "RT" ستيف سويني ومصوره تعرّضا لإصابات، جراء غارة جوية إسرائيلية على جسر القاسمية .



وأكد رضا أن "الطائرة استهدفتهما بشكل متعمد، رغم ارتدائهما زيا يحمل شارة "صحافة".

