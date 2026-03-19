الحريري: لا حماية للبنان إلا بالدولة

قال لـ" " ، إنّ " هذا العام لا يشبه أعيادنا، ولا يشبه فرح اللبنانيين، يأتي مثقلا بالوجع، وشعبنا ما زال يدفع ثمن حروب الآخرين على أرضه"، وأضاف: " لا يمكن أن يبقى ساحة مفتوحة، ولا يمكن لجنوبه أن يبقى خط تماس دائم لحروب فرضتها عليه الجغرافيا".



وأكد عبر "إكس" أن "لا حماية للبنان إلا بالدولة، ولا كرامة للبنانيين إلا بعودة القرار إلى الدولة، ولا مستقبل لنا جميعا، إلا بوحدتنا وشراكتنا وعروبتنا".



وختم: "كل عيد وكل اللبنانيين بخير، لعل العيد القادم يحمل لنا الخلاص ووطنا على قدر تضحياتنا جميعا. رحم الله كل ، وشفى كل الجرحى والمصابين، وحمى أهلنا والصامدين بوجه العدوان في كل لبنان".

