تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

الخيام تحت النار… تفجيرات ممنهجة في الحيّ الشرقي واستهداف مباشر للمنازل

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
19-03-2026 | 14:25
A-
A+
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية على بلدة الخيام بوتيرة خطيرة، حيث أفادت معلومات "لبنان ٢٤ "بأن القوات الاسرائيلية التي توغّلت في الحي الشرقي من المدينة  نفّذت ما لا يقل عن خمسة تفجيرات متتالية طالت منازل سكنية داخل الحي، ما أدى إلى دمار واسع في الأبنية وإلحاق أضرار جسيمة بالممتلكات الخاصة، وسط حالة من الهلع في صفوف الأهالي الذين يعيشون تحت وطأة القصف والتهديد المستمر.

ويُنظر إلى هذا التصعيد على أنه جزء من سياسة ممنهجة تهدف إلى ترهيب السكان ودفعهم للنزوح القسري، خصوصًا مع استهداف الأحياء السكنية بشكل مباشر، بعيدًا عن أي أهداف عسكرية واضحة، ما يطرح تساؤلات جدية حول طبيعة المرحلة المقبلة وإمكانية توسّع رقعة العمليات.

في المقابل، تشير أجواء الميدان إلى أن وتيرة الاعتداءات مرشحة للارتفاع، في ظل استمرار التحركات العسكرية داخل المنطقة، ما يزيد من المخاوف لدى السكان الذين يواجهون واقعًا إنسانيًا صعبًا في ظل غياب أي ضمانات للأمان.

المشهد في الخيام اليوم ليس عابرًا، بل يعكس منحى تصعيديًا خطيرًا قد يحمل في طياته رسائل ميدانية تتجاوز حدود البلدة، في وقت يترقّب فيه الجميع ما إذا كانت هذه التطورات مقدّمة لمرحلة أكثر تعقيدًا على مستوى الجنوب ككل.
المصدر: خاص "لبنان 24"
حزب الله: استهدفنا دبّابة ميركافا شمال معتقل الخيام بصاروخ موجّه وأصبناها إصابة مباشرة
قصف مدفعي وفوسفوري يستهدف الأحياء الشمالية والغربية لبلدة الخيام
تحرّك آليات معادية في الاطراف الشرقي لمدينة الخيام لجهة إبل السقي وسقوط قذائف في المدينة
"لبنان 24": قوة اسرائيلية مُعادية توغلت فجرًا الى الحي الشمالي في العديسة ونفذت تفجيرا لأحد المنازل
لبنان

رادار لبنان24

الإسرائيلية

الإسرائيلي

إسرائيل

كاني

ساني

خيام

تابع
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24