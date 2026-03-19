الخيام تحت النار… تفجيرات ممنهجة في الحيّ الشرقي واستهداف مباشر للمنازل



تتواصل الاعتداءات على بلدة بوتيرة خطيرة، حيث أفادت معلومات " ٢٤ "بأن القوات الاسرائيلية التي توغّلت في الحي الشرقي من المدينة نفّذت ما لا يقل عن خمسة تفجيرات متتالية طالت منازل سكنية داخل الحي، ما أدى إلى دمار واسع في الأبنية وإلحاق أضرار جسيمة بالممتلكات الخاصة، وسط حالة من الهلع في صفوف الأهالي الذين يعيشون تحت وطأة القصف والتهديد المستمر.



ويُنظر إلى هذا التصعيد على أنه جزء من سياسة ممنهجة تهدف إلى ترهيب السكان ودفعهم للنزوح القسري، خصوصًا مع استهداف الأحياء السكنية بشكل مباشر، بعيدًا عن أي أهداف عسكرية واضحة، ما يطرح تساؤلات جدية حول طبيعة المرحلة المقبلة وإمكانية توسّع رقعة العمليات.



في المقابل، تشير أجواء الميدان إلى أن وتيرة الاعتداءات مرشحة للارتفاع، في ظل استمرار التحركات العسكرية داخل المنطقة، ما يزيد من المخاوف لدى السكان الذين يواجهون واقعًا إنسانيًا صعبًا في ظل غياب أي ضمانات للأمان.



المشهد في الخيام اليوم ليس عابرًا، بل يعكس منحى تصعيديًا خطيرًا قد يحمل في طياته رسائل ميدانية تتجاوز حدود البلدة، في وقت يترقّب فيه الجميع ما إذا كانت هذه التطورات مقدّمة لمرحلة أكثر تعقيدًا على مستوى الجنوب ككل.

