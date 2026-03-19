الخير: نظراً لهذه الظروف الاستثنائية اعتذر عن تقبل التهاني في العيد

قال النائب في بيان، "يحل المبارك، وقلوبنا مثقلة بالألم، جراء ما يمر به وطننا الحبيب وأمتنا العربية، لكن العيد سيبقى مناسبة نستمد منها الأمل والصبر والثبات في مواجهة كل المحن.



أتوجه إلى أهلنا الكرام في الادارية وكل ، وإلى كل اللبنانيين والأحبة في وبلاد الاغتراب، بأصدق مشاعر المحبة والتقدير في العيد، أن يحمل الخلاص للبنان ولكل المنطقة من ويلات الحروب ومآسيها".



واشار الى انه "نظراً لهذه الظروف الاستثنائية، اعتذر عن تقبل التهاني في العيد، اعاده الله عليكم بالخير واليمن والبركات، على أن يكون موعدنا الأحد، في دارتكم في المنية، لاستقبال مراجعاتكم واللقاء بكم، بإذن الله".

