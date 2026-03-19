تعيين الدكتورة دنيا جريج مديرة لكلية الإعلام - الفرع الثاني

عيّن رئيس الدكتور بسام بدران الدكتورة جريج مديرة لكلية الإعلام – الفرع الثاني، وذلك اعتبارا من تاريخ 17 آذار 2026.



والدكتورة جريج حائزة على دكتوراه في الإعلام والتواصل ودبلوم دراسات معمقة في دراسات الجمهور والوسائط المتعددة من جامعة Assas Paris 2، وترأست قسم الصحافة في كلية الإعلام (2) لسنوات.



وفي رصيد الدكتورة جريج مجموعة من المقالات المنشورة وأعمال الترجمة من إلى العربية.



السيرة الذاتية



الدكتورة دنيا سلوم جريج:



الدراسة والاختصاص:



2010: دكتوراه في الاعلام والتواصل – Université Panthéon-Assas PARIS II



2004: دراسات عليا معمّقة في الاعلام DEA Audiences et reception des medias et multimedia



Université Panthéon-Assas PARIS II



2003: دراسات عليا متخصصة في الهندسة الثقافية DESS Médiation et Ingénierie Culturelle,



Université de Nice Sophia- Antipolis UNSA-



2002: دراسات عليا في الصحافة الفرنكوفونية DES Francophone de Journalisme,



Université Libanaise, IFP – PARIS II, CFPJ – PARIS



1987: اجازة في الاعلام، الجامعة



النشاط المهني:



- 2012 - ...: استاذة محاضرة اللبنانية- كلية الاعلام-الفرع الثاني- الفنار



- 2025- ...: رئيسة قسم الصحافة في كلية الاعلام-الفرع الثاني



- 2023- ...: مندوبة عن كلّية الاعلام-الفرع الثاني في رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية



-2021-2023: رئيسة قسم الصحافة في كلّية الاعلام – الفرع الثاني



- 2020- ...: عضو في لجنة تقييم المقترحات لرسائل طلاب الماستر – اختصاص صحافة



- 2007-2014: استاذة محاضرة في الاعلام المكتوب في جامعة سيدة اللويزة – زوق مصبح



- 2012-2014: استاذة محاضرة في تاريخ الاعلام المرئي في جامعة الـ ALBA،



- 2001-2002: إلقاء محاضرات في الاونيسكو ضمن ورش عمل بدعم من وزارة



- 1989-2000: صحافية في جريدة الديار وتولّي مهام عدّة أبرزها رئاسة قسم الدوليات



- 1993-2000: مُعدّة ومقدمة برامج وثائقية تلفزيونية واذاعية من بينها برنامج حول الآثار اللبنانية، حُوّل لاحقًا الى كتاب بعنوان "حكاية حضارة"



- ترجمة مجموعة من المقالات من الفرنسية الى العربية



التجمعات:



- عضو في جمعية خريجي الدراسات للصحافة الفرنكوفونية AFEJ.

