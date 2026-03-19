تعيين الدكتورة دنيا جريج مديرة لكلية الإعلام - الفرع الثاني

عيّن رئيس الجامعة اللبنانية
الدكتور بسام بدران الدكتورة دنيا
جريج مديرة لكلية الإعلام – الفرع الثاني، وذلك اعتبارا من تاريخ 17 آذار 2026.
والدكتورة جريج حائزة على دكتوراه في الإعلام والتواصل ودبلوم دراسات معمقة في دراسات الجمهور والوسائط المتعددة من جامعة Assas Paris 2، وترأست قسم الصحافة في كلية الإعلام (2) لسنوات.
وفي رصيد الدكتورة جريج مجموعة من المقالات المنشورة وأعمال الترجمة من الفرنسية
إلى العربية.
السيرة الذاتية
الدكتورة دنيا سلوم جريج:
الدراسة والاختصاص:
2010: دكتوراه في الاعلام والتواصل – Université Panthéon-Assas PARIS II
2004: دراسات عليا معمّقة في الاعلام DEA Audiences et reception des medias et multimedia
Université Panthéon-Assas PARIS II
2003: دراسات عليا متخصصة في الهندسة الثقافية DESS Médiation et Ingénierie Culturelle,
Université de Nice Sophia- Antipolis UNSA-
2002: دراسات عليا في الصحافة الفرنكوفونية DES Francophone de Journalisme,
Université Libanaise, IFP – PARIS II, CFPJ – PARIS
1987: اجازة في الاعلام، الجامعة اللبنانية
النشاط المهني:
- 2012 - ...: استاذة محاضرة في الجامعة
اللبنانية- كلية الاعلام-الفرع الثاني- الفنار
- 2025- ...: رئيسة قسم الصحافة في كلية الاعلام-الفرع الثاني
- 2023- ...: مندوبة عن كلّية الاعلام-الفرع الثاني في رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية
-2021-2023: رئيسة قسم الصحافة في كلّية الاعلام – الفرع الثاني
- 2020- ...: عضو في لجنة تقييم المقترحات لرسائل طلاب الماستر – اختصاص صحافة
- 2007-2014: استاذة محاضرة في الاعلام المكتوب في جامعة سيدة اللويزة – زوق مصبح
- 2012-2014: استاذة محاضرة في تاريخ الاعلام المرئي في جامعة الـ ALBA، سن الفيل
- 2001-2002: إلقاء محاضرات في الاونيسكو ضمن ورش عمل بدعم من وزارة التنمية الإدارية
- 1989-2000: صحافية في جريدة الديار وتولّي مهام عدّة أبرزها رئاسة قسم الدوليات
- 1993-2000: مُعدّة ومقدمة برامج وثائقية تلفزيونية واذاعية من بينها برنامج حول الآثار اللبنانية، حُوّل لاحقًا الى كتاب بعنوان "حكاية حضارة"
- ترجمة مجموعة من المقالات من الفرنسية الى العربية
التجمعات:
- عضو في جمعية خريجي الدراسات العليا
للصحافة الفرنكوفونية AFEJ.