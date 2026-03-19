توتّر في وادي خالد... إطلاق نار على منزل ومقتل سيّدتين

أفادت مندوبة " "، أنّ أشخاصاً من آل يوسف، أطلقوا النار على منزل كتيبة الأسعد، في بلدة ، ما أسفر عن مقتل سيدتين وإصابة طفلين بجروحٍ.

وبحسب المعلومات، فإنّ زوجة كتيبة ووالدته قُتِلا في إطلاق النار.

وتجدر الإشارة إلى أنّ كتيبة كان قد خرج من السجن مؤخراً، بعدما أنهى فترة محكوميته.



وحضرت القوى الأمنية إلى المكان وفتحت تحقيقاً، بينما تسود حالة من التوتّر في البلدة.