مطر: نبقى على إيماننا بأن أبواب الفرج ستفتح أمامنا

كتب النائب ، عبر حسابه على منصة "إكس":

"يأتي وسط ويلات الحرب من موت ودمار، ولا يقين بما ستحمله الأيام الآتية، ولكننا نبقى على إيماننا بأن أبواب الفرج ستفتح أمامنا، وتنجلي هذه الغيمة السوداء من سماء بلدنا الذي تحول الى خيمة كبيرة لشعب شرده سلاح غادر. ولا بد لنا من أن نهنىء في أنحاء العالم واللبنانيين عموما بالفطر ، آملين بأن يعيده الله عليه وقد عاد وطننا والأمة العربية والاسلامية، الى درب السلام والأمان والرخاء... عيد سعيد ولو على وجع".