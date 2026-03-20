الحرب بلا أفق والحلول مؤجّلة ومبادرة عون مجمّدة

كتب داوود رمال في" نداء الوطن": في طليعة ما يشغل القرار الرسمي ثلاثة مسارات متوازية تتقدم بوتيرة سريعة؛ أولها انتقال إلى سياسة تقسيم الجغرافيا عمليًا عبر تدمير الجسور وقطع خطوط التواصل بين المناطق وفرض إخلاءات قسرية للسكان. وثانيها توسيع رقعة الاعتداءات. أما ثالث هذه المسارات فيتمثل في التصعيد الكلامي الصادر عن كبار المسؤولين الإسرائيليين والذي يهدد بضرب البنية التحتية والأهداف المدنية.ورغم هذا المشهد الضاغط، لا يزال الرسمي يستند إلى ما سبق أن تبلّغه من الجانب الأميركي حول نجاحه في إقناع إسرائيل بتحييد المنشآت ذات الطابع المدني، وهو رهان يتعرض اليوم لاختبار قاسٍ مع تزايد الضربات واتساع نطاقها.وتبدو مصلحة لبنان الاستراتيجية، وفق قراءة رسمية وسياسية واسعة، قائمة على النأي عن أي حرب تتجاوز قدراته، في ظل واقع اقتصادي ومالي ومؤسساتي منهك. فالدولة التي تكافح للحفاظ على الحد الأدنى من تماسكها لا تملك ترف الانخراط في مواجهة طويلة أو شاملة، ما يدفع بعض أركان القرار إلى القول إن الحرب يجب ألا تكون أصلاً جزءًا من القاموس اللبناني.وفي موازاة ذلك، تتزايد المؤشرات على أن إسرائيل قد تكون بصدد محاولة إنشاء ما يشبه "خطًا أصفر" في على غرار ما فعلته في غزة، أي فرض وقائع ميدانية جديدة تقوم على مناطق عازلة أو نطاقات أمنية تُرسم بالنار والتدمير والتهجير. وإذا ما ثبت هذا التوجه، فإن لبنان سيكون أمام مرحلة مختلفة من الصراع، عنوانها انتقال الحرب من إدارة الاشتباك إلى إعادة تشكيل الجغرافيا الأمنية، بكل ما يحمله ذلك من توكتب معروف الداعوق في"اللواء": في تقدير مصدر سياسي لبناني ان برودة الاهتمام بمقاربة الحرب الدائرة بين وإسرائيل منذ الهجوم والأميركي على قبل ما يقارب الاسابيع الثلاثة، ليس دليلاً على تراجع اهتمام الادارة الاميركية بملف لبنان، جراء ما تردد عن امتعاض من تباطوء الدولة اللبنانية في تنفيذ قرار نزع سلاح حزب الله ، او اهمال نصائح المتكررة ، باجراء مفاوضات مباشرة وسريعة مع إسرائيل.ويشير المصدر إلى ان حجة الاميركيين التركيز على انهاء الحرب على ايران اولا، مردّها إلى ان اضعاف تأثير وجود نظام ايراني قوي ، يؤدي حتماً إلى تقليص قدرة اذرعه ومليشياته من التأثير ولعب ادوار فاعلة في الحروب والازمات المشتعلة بالمنطقة.ويعتبر المصدر السياسي، انه ازاء السياسية الاميركية الجارية بالحرب الدائرة ضد ايران، وتركيز الادارة الاميركية على انهاء هذه الحرب اولاً، استنادا الى الوقائع والتحركات الجارية ميدانيا، يبدو ظاهريا انه من الصعوبة بمكان على لبنان تجاوز السياسية الاميركية المتبعة الآن، بسعيه من خلال الاطر الديبلوماسية المتبعة، او بصداقاته مع العديد من المسؤولين الاميركيين ، اقناع واشنطن باعطاء حيِّز مقبول، لانهاء الحرب الدائرة بين حزب الله وإسرائيل حاليا.