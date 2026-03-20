هذا آخر ما قاله ماكرون عن المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل

أعلن إيمانويل ماكرون أن إجراء مفاوضات مباشرة بين وإسرائيل يبقى مرهونا بإعطاء الضوء الأخضر رغم إعلان الرئيس اللبناني جوزاف عون استعداده لذلك.وأضاف ماكرون، عقب قمة أوروبية في بروكسل، انه لا يوجد أي مقترح فرنسي يتضمن اعتراف لبنان بإسرائيل، نافيا تقارير تحدثت عن مبادرة من هذا النوع.وأكد ماكرون ان دور يقتصر على دعم السلطات لمساعدتها في صياغة مسار للحل وتسهيل النقاشات المباشرة مع الجانب ، معربا عن أمله في تحقيق ذلك قريبا.ولفت إلى ان نجاح المفاوضات يتطلب جاهزية الوفود وموافقة إسرائيل، مشيرا إلى أن أبدت استعدادها، فيما يبقى القرار بيد .وشدد ماكرون على أن مهمة نزع سلاح تقع على عاتق ، معتبرا أن العمليات العسكرية سواء البرية أو الجوية "غير مناسبة وغير مقبولة" بموجب القانون الدولي.