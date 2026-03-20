كانت تعمل تحت غطاء تجاري وهمي.. الإمارات تُعلن تفكيك شبكة إرهابية مرتبطة بحزب الله وإيران (صورة)

أكد جهاز أمن تفكيك شبكة إرهابية ممولة ومدارة من قبل وإيران، والقبض على عناصرها كانت تعمل داخل تحت غطاء تجاري وهمي، وتسعى لاختراق وتنفيذ مخططات خارجية تهدد الاستقرار المالي للبلاد.

وأشار إلى أن هذه الشبكة قامت، وفق خطة استراتيجية معدة مسبقاً مع أطراف خارجية مرتبطة بحزب الله و ، بمخالفة الأنظمة الاقتصادية والقانونية عبر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتهديد أمن الوطن.



وشدد جهاز الإماراتي على أن أي محاولة لاستغلال الاقتصاد الوطني أو المؤسسات المدنية لأغراض إرهابية أو تآمرية ستواجه بحزم وقوة، مؤكدا أنه لن يُسمح بأي تدخل خارجي يهدد أمن الدولة أو استقرارها، مهما كان مصدره أو غطاؤه.