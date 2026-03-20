|
كانت تعمل تحت غطاء تجاري وهمي.. الإمارات تُعلن تفكيك شبكة إرهابية مرتبطة بحزب الله وإيران (صورة)

20-03-2026 | 00:22
كانت تعمل تحت غطاء تجاري وهمي.. الإمارات تُعلن تفكيك شبكة إرهابية مرتبطة بحزب الله وإيران (صورة)
أكد جهاز أمن الدولة الإماراتي تفكيك شبكة إرهابية ممولة ومدارة من قبل حزب الله وإيران، والقبض على عناصرها كانت تعمل داخل أراضي الدولة تحت غطاء تجاري وهمي، وتسعى لاختراق الاقتصاد الوطني وتنفيذ مخططات خارجية تهدد الاستقرار المالي للبلاد.
وأشار جهاز أمن الدولة الإماراتي إلى أن هذه الشبكة قامت، وفق خطة استراتيجية معدة مسبقاً مع أطراف خارجية مرتبطة بحزب الله و إيران، بمخالفة الأنظمة الاقتصادية والقانونية عبر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتهديد أمن الوطن.

وشدد جهاز أمن الدولة الإماراتي على أن أي محاولة لاستغلال الاقتصاد الوطني أو المؤسسات المدنية لأغراض إرهابية أو تآمرية ستواجه بحزم وقوة، مؤكدا أنه لن يُسمح بأي تدخل خارجي يهدد أمن الدولة أو استقرارها، مهما كان مصدره أو غطاؤه.
 
 
 

