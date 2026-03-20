هدوء في بيروت.. وإسرائيل مستمرة في قصف الجنوب

ساد هدوء نسبي في ، فيما واصل الجيش فجر اليوم تصعيده الجوي والمدفعي على عدد واسع من بلدات الجنوب.



وشنّ الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات استهدفت بلدتي بافليه وحانين في قضائي صور وبنت ، بالتزامن مع قصف مدفعي كثيف طال قرى في القطاعين والأوسط، ما أدى إلى سقوط عدد من الإصابات، تولّت فرق الدفاع المدني نقلهم إلى مستشفيات مدينة صور.



وفي تطور ميداني آخر، أدت غارة استهدفت منزلا في بلدة بافليه فجرا إلى سقوط شهيدين وإصابة شخص آخر بجروح.



وامتدت أيضا إلى بلدات السلطانية ودبعال وبنت جبيل وعيناتا وتبنين، ضمن تصعيد متواصل على قرى الجنوب.



وفي السياق نفسه، أغار الطيران الحربي فجرا على مدينة وبلدة الطيري، كما جدّد استهدافه بلدة كفرتبنيت للمرة الثانية خلال أقل من نصف ساعة.



وبحسب حصيلة الاعتداءات منذ منتصف الليل، طالت الغارات بلدات دير الزهراني وكفرا والطيري وزبقين والناقورة ودير سريان وحبوش وبافليه وصريفا، إضافة إلى المنطقة الواقعة بين زوطر الغربية وزوطر الشرقية وأطراف بلدة عبا.



كما سُجل قصف مدفعي على مدينة بنت جبيل ويحمر الشقيف وزبقين، فيما استهدفت غارتان بلدة كفرصير، وغارتان أخريان بلدة كفرتبنيت.

