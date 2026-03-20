تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

هدوء في بيروت.. وإسرائيل مستمرة في قصف الجنوب

Lebanon 24
20-03-2026 | 04:29
A-
A+
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
ساد هدوء نسبي في بيروت، فيما واصل الجيش الإسرائيلي فجر اليوم تصعيده الجوي والمدفعي على عدد واسع من بلدات الجنوب.

وشنّ الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات استهدفت بلدتي بافليه وحانين في قضائي صور وبنت جبيل، بالتزامن مع قصف مدفعي كثيف طال قرى في القطاعين الغربي والأوسط، ما أدى إلى سقوط عدد من الإصابات، تولّت فرق الدفاع المدني نقلهم إلى مستشفيات مدينة صور.

وفي تطور ميداني آخر، أدت غارة استهدفت منزلا في بلدة بافليه فجرا إلى سقوط شهيدين وإصابة شخص آخر بجروح.

وامتدت الغارات أيضا إلى بلدات السلطانية ودبعال وبنت جبيل وعيناتا وتبنين، ضمن تصعيد متواصل على قرى الجنوب.

وفي السياق نفسه، أغار الطيران الحربي فجرا على مدينة بنت جبيل وبلدة الطيري، كما جدّد استهدافه بلدة كفرتبنيت للمرة الثانية خلال أقل من نصف ساعة.

وبحسب حصيلة الاعتداءات منذ منتصف الليل، طالت الغارات بلدات دير الزهراني وكفرا والطيري وزبقين والناقورة ودير سريان وحبوش وبافليه وصريفا، إضافة إلى المنطقة الواقعة بين زوطر الغربية وزوطر الشرقية وأطراف بلدة عبا.

كما سُجل قصف مدفعي على مدينة بنت جبيل ويحمر الشقيف وزبقين، فيما استهدفت غارتان بلدة كفرصير، وغارتان أخريان بلدة كفرتبنيت.
الإسرائيلي

الناقورة

بنت جبيل

إسرائيل

الغارات

التزام

بيروت

الغربي

تابع
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24