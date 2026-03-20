من تفجير جرافة إلى استهدافات مباشرة.. "الحزب" مستمر في عملياته جنوبا

اعلن " " في سلسلة بيانات انه استهدف مستوطنة ، مستوطنة مرغليوت، تجمع جنود وأليات العدو في حديقة مارون الراس الحدودية، مستوطنة المالكية، مستوطنات شمال المحتلة، تجمعا لجنود واليات العدو في تلة الخزان في الحدودية وفي مشروع ، وفي جديدة الحدودية، بصليات صاروخية.



كما اعلن عن تفجير عبوات ناسفة بجرافة عسكرية من نوع D9 في مشروع الطيبة وبتجمّع لجنود جيش العدو في حي الزقاق في وحققوا إصابات مباشرة، واستهدف مستوطنة شلومي بصلية صاروخية.



اوفي بيانات أخرى، قال انه استهدف "تجمّعًا لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في خربة الكسيف جنوب غربي بلدة الطيبة بقذائف المدفعيّة. كما استهدف تجمّعَ آليات لجيش العدوّ في مشروع الطيبة بالقذائف المدفعية، وتجمّعًا لجنود جيش العدوّ في تلة المحيسبات جنوب مشروع الطيبة بقذائف المدفعيّة، اضافة الى تجمّع آليات لجيش العدو الإسرائيلي في الفقعاني في بلدة الطيبة بالقذائف المدفعية.

كما استهدف تجمعًا لجنود جيش العدو في حديقة بلدة مارون الراس الحدودية بصلية صاروخية".

