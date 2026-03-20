عون: العيد يحل في ظروف اثقلت كاهل اللبنانيين.. وللتمسك بالوحدة الوطنية

لمناسبة حلول المبارك، توجه رئيس الجمهورية العماد عون الى اللبنانيين عموماً والمسلمين خصوصاً بأحرّ التهاني وأصدق التمنيات، آملا أن يعيده الله على وشعبه بالخير والطمأنينة والاستقرار ، على رغم الظروف الدقيقة التي يمر بها الوطن ، والتي أثقلت كاهل أبنائه بالتحديات والمعاناة والأحزان . عون : " أنّ إيماننا بقدرة اللبنانيين على الصمود، وتمسّكهم بوحدتهم الوطنية، يبقيان مصدر رجاء وثقة بمستقبل أفضل. فلنجعل من هذه المناسبة المباركة فرصة لتجديد التمسّك بقيم التآخي والتراحم، وتعزيز روح التضامن التي لطالما ميّزت اللبنانيين في أحلك الظروف."

