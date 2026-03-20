المبادرة انتهت

تقاطعت معظم التسريبات التي خرجت أمس عند خلاصة واحدة: المبادرة الفرنسية
وصلت إلى طريق مسدود.
فبحسب مصادر دبلوماسية، لم تنجح فرنسا
في تحقيق أي خرق يُذكر، رغم سلسلة الطروحات التي قدمتها خلال الفترة الماضية.
وتعيد هذه المصادر الفشل إلى غياب التجاوب من عدة أطراف، في مقدّمها اسرائيل والولايات المتحدة، إضافة إلى التعقيدات الداخلية في لبنان
وموقف"حزب الله
".
وبذلك، يبدو أن الجهود الفرنسية دخلت فعلياً مرحلة الجمود، بانتظار مبادرات جديدة أو تبدّل في المعطيات السياسية.
وبحسب مصادر وزارية فان زيارة وزير الخارجية
الفرنسي جان نويل بارو إلى لبنان امس تحولت جرعة دعم معنوية، مكرراً دعم بلاده الكامل لمبادرة الرئيس جوزيف
عون الذي أبدى الاستعداد لمفاوضات مباشرة مع إسرائيل
.
وأبلغ بارو
المسؤولين اللبنانيين أنه تواصل هاتفياً قبيل وصوله إلى بيروت
مع نظيره الأميركي، كما مع الوزير الإسرائيلي
رون دريمر الذي كلفته إسرائيل تمثيلها في المفاوضات مع لبنان.