المبادرة انتهت

تقاطعت معظم التسريبات التي خرجت أمس عند خلاصة واحدة: المبادرة وصلت إلى طريق مسدود.فبحسب مصادر دبلوماسية، لم تنجح في تحقيق أي خرق يُذكر، رغم سلسلة الطروحات التي قدمتها خلال الفترة الماضية.وتعيد هذه المصادر الفشل إلى غياب التجاوب من عدة أطراف، في مقدّمها اسرائيل والولايات المتحدة، إضافة إلى التعقيدات الداخلية في وموقف" ".وبذلك، يبدو أن الجهود الفرنسية دخلت فعلياً مرحلة الجمود، بانتظار مبادرات جديدة أو تبدّل في المعطيات السياسية.وبحسب مصادر وزارية فان زيارة الفرنسي جان نويل بارو إلى لبنان امس تحولت جرعة دعم معنوية، مكرراً دعم بلاده الكامل لمبادرة الرئيس عون الذي أبدى الاستعداد لمفاوضات مباشرة مع .وأبلغ المسؤولين اللبنانيين أنه تواصل هاتفياً قبيل وصوله إلى مع نظيره الأميركي، كما مع الوزير رون دريمر الذي كلفته إسرائيل تمثيلها في المفاوضات مع لبنان.