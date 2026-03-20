إشكالية بسبب "البطاطا"

لفت مصدر زراعي إلى أنّ إشكالية كبيرة وقعت بين مزارعي البطاطا في من جهة، والتجّار من جهة أخرى، حيث يطالب التجّار بفتح باب الاستيراد من الخارج من أجل زيادة المنافسة وخفض سعر كيلو البطاطا إلى 30 أو 40 ألف . ويؤكدون أنّه إذا لم يتم السماح بذلك، فإنّ الأسعار قد ترتفع ليصل كيلو البطاطا إلى 100 أو 150 ألف ليرة لبنانية، معتبرين أنّ بعض المزارعين يقومون بتقنين الكميات في السوق مستفيدين من ارتفاع الأسعار.

في المقابل، يطالب المزارعون بعدم السماح بالاستيراد من أجل المحافظة على هذا الارتفاع في الأسعار وحماية الإنتاج المحلي.

ولفت مصدر رسمي إلى أنّ اجتماعاً حاسماً سيُعقد الأسبوع المقبل لحسم هذا الملف، على قاعدة "لا يموت الذئب ولا تفنى الغنم"، أي إيجاد حلّ يوازن بين مصلحة المزارعين وحماية المستهلك من ارتفاع الأسعار.



