بين التفوق الجوي والصمود البرّي… لبنان يُستنزَف

فبعد 20 يومًا من بدء حرب إسرائيل على لبنان يمكن اختصار المشهد الحربي على الشكل التالي: تفوق إسرائيلي جوي عبر الطيران الحربي والمسيّرات، وعبر ما لديه من "داتا" معلوماتية مهمة وتكنولوجيا متقدمة تسمح له بإلحاق أضرار جسيمة في الجسم الهرمي لـ " الإسلامية"، وفي البيئة الحاضنة.في المقابل، فإن استمرار "حزب الله" في إطلاق صواريخه ومسيّراته في اتجاه العمق الإسرائيلي، يثبت أن لديه مخزونًا كافيًا من هذه الصواريخ، التي تمكّنه من مواصلة الحرب لفترة طويلة، على رغم الخسائر البشرية والمادية التي يتكبدّها، مع صمود واضح في المواجهات البرّية، التي يبدو أن ظروفها مغايرة عمّا كانت عليه في حرب "الاسناد الأولى".غير أن ما يلفت في هذه المرحلة ليس فقط توازن الردع الميداني النسبي، بل التحوّل في طبيعة المواجهة نفسها. فإسرائيل، التي كانت تراهن على حسم سريع عبر الضربات الجوية الكثيفة، تجد نفسها أمام حرب استنزاف مفتوحة، لا تستطيع حسمها برًّا من دون كلفة بشرية عالية، ولا إنهاءها جوًا من دون تحقيق أهدافها الاستراتيجية. وهذا ما يضعها أمام معادلة معقّدة، وهي إمّا الاستمرار في الحرب مع ما يحمله ذلك من استنزاف داخلي، أو البحث عن مخرج سياسي يحفظ ماء الوجه.في المقابل، يدرك "حزب الله" أن قدرته على الصمود، على أهميتها، لا تعني القدرة على تحقيق انتصار حاسم، بقدر ما تعني منع إسرائيل من تحقيق انتصارها. وهذه معادلة سبق أن حكمت المواجهات السابقة، لكنها اليوم تأتي في ظروف داخلية لبنانية أكثر هشاشة، حيث لم يعد الاقتصاد يحتمل، ولا البنية التحتية قادرة على الصمود طويلًا تحت وطأة الضربات المتواصلة.وبين هذين الواقعين، يبرز العامل الدولي كعنصر ضاغط في اتجاه احتواء التصعيد. فالمؤشرات الديبلوماسية توحي بأن هناك مساعي حثيثة لإعادة إحياء مسار وقف إطلاق النار، سواء عبر تعديل آليات "الميكانيزيم" أو عبر طرح صيغ جديدة توازن بين متطلبات الأمن الإسرائيلي والهواجس ، من دون الوصول إلى مفاوضات مباشرة في هذه المرحلة.لكن، وعلى رغم كل هذه المساعي، فإن الخشية تبقى قائمة من أن يطول أمد هذه الحرب، وأن تتحول إلى مواجهة مفتوحة على احتمالات أكثر خطورة، خصوصًا إذا ما اتسعت رقعة الاشتباك إقليميًا، أو إذا قررت إسرائيل الذهاب إلى مغامرة برّية أوسع، في محاولة لكسر معادلة الصمود التي يفرضها "حزب الله" حتى الآن.في الظاهر لا يبدو أن أيًا من الطرفين قادر على حسم المعركة لمصلحته في المدى المنظور. فإسرائيل عاجزة عن تحقيق أهدافها الكاملة، و"حزب الله" متمكّن من الصمود من دون القدرة على فرض نهاية الحرب بشروطه. وبين هذا العجز المتبادل، يبقى لبنان هو الخاسر الأكبر، يدفع ثمن حرب تتجاوز حدوده، فيما تتآكل مقومات صموده يومًا بعد يوم. وفي انتظار لحظة التسوية، التي لا تزال بعيدة، سيبقى السؤال معلّقًا: كم يستطيع لبنان أن يصمد قبل أن تفرض عليه الوقائع ما لم يستطع فرضه في السياسة؟