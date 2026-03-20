تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

جعجع: "الحزب" أصر على تحويل العيد إلى شهر تهجير ومعاناة

Lebanon 24
20-03-2026 | 03:54
A-
A+
جعجع: الحزب أصر على تحويل العيد إلى شهر تهجير ومعاناة
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
صدر عن رئيس حزب "القوات اللبنانية" الدكتور سمير جعجع، البيان الآتي:

"لمناسبة عيد الفطر السعيد، أتوجّه بأحرّ التهاني إلى المسلمين في لبنان والعالم العربي، وإلى جميع اللبنانيين، راجياً أن يحمل هذا العيد المبارك معه الخير والسلام والطمأنينة للجميع.
كنّا نأمل أن يأتي هذا العيد في زمن استقرار وبحبوحة، في ظل هدوء وتهدئة، بعدما بذلنا الجهود الممكنة كلها لإنهاء الحرب في لبنان، كي تكون أعيادنا مناسبات تجمع العائلات وتلمّ شملها، وتعيد إلى الإنسان معنى الحياة والتفاعل مع الله في هذه الأيام المباركة.
إلا أنّه، ويا للأسف، أصرّ "حزب الله"، من خلال الصواريخ التي أطلقها في 2 آذار، على أن يحوّل شهر رمضان، شهر البركة والحياة، إلى شهر تهجير ومعاناة، وأن يفرض على اللبنانيين واقعاً قاسياً يتنافى مع معاني هذا الشهر الفضيل.
وفي هذا العيد، نجد أنفسنا نعيّد المقهورين والمشرّدين والمتألمين، ونقول لهم إننا، رغم كل شيء، نستمد من هذه المناسبة بالذات أملاً بلبنان الغد، لبنان المستقبل. ونأمل أن تكون هذه المرّة الأخيرة التي نُضطر فيها للاحتفال بأعيادنا وسط الحروب والفوضى والدمار.
إننا نرجو أن يشكّل هذا العيد محطة على طريق خلاص لبنان، وبداية فعلية لقيام الدولة التي  تمثّل وحدها الضمانة لجميع أبنائها، الدولة التي تحتكر السلاح، وتمنع الحروب، وتعيد إلى أعيادنا دفأها الحقيقي، بعيداً من الواقع الأليم الذي نعيشه اليوم.
عيد فطر مبارك، على أمل أن تحمل الأيام المقبلة للبنان واللبنانيين ما يستحقون من أمن واستقرار وازدهار".
 
Advertisement
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24