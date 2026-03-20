مخاتير شكا: لضرورة التزام شركات الاسمنت بالمعايير البيئية والصحية

Lebanon 24
20-03-2026 | 04:15
مخاتير شكا: لضرورة التزام شركات الاسمنت بالمعايير البيئية والصحية
شدد مخاتير بلدة شكا، شليطا عازار وجورج صعب وإيلي الحاج، على ضرورة التزام شركات الإسمنت بالمعايير البيئية والصحية، مؤكدين التمسك بالتوازن بين حماية فرص العمل وصون صحة الأهالي والبيئة.

وقالوا في بيان إنهم يدركون أهمية هذه الشركات في تأمين وظائف لمئات العائلات، إلى جانب دورها في دعم الاقتصاد المحلي والوطني، مشيرين إلى رفضهم أي توجه يقود إلى إقفالها بشكل مفاجئ لما قد يخلّفه ذلك من تداعيات اجتماعية ومعيشية على الموظفين وعائلاتهم.

وفي المقابل، أكد المخاتير أن استمرار عمل هذه الشركات يجب أن يبقى مرتبطا بالتقيد الكامل والصارم بكل المعايير البيئية والصحية، حفاظا على سلامة أبناء شكا والمناطق المحيطة، وضمانا لحقهم في العيش ضمن بيئة سليمة ونظيفة.

وطالبوا بضمان حقوق جميع الموظفين والعاملين والحفاظ على استقرارهم الوظيفي، مع إلزام الشركات بتطبيق أعلى المعايير البيئية والصحية وفق القوانين اللبنانية والمعايير الدولية، إلى جانب تعزيز الرقابة الرسمية الدورية والشفافة على عملها، واعتماد خطط مستدامة للحد من التلوث ومعالجة الأضرار البيئية القائمة.

وختموا بالتأكيد أن التوفيق بين حماية الوظائف والحفاظ على البيئة يشكل الطريق الأفضل لمستقبل شكا، داعين كل الجهات المعنية إلى التعاون لتحقيق هذا الهدف بما يخدم مصلحة البلدة وأهلها.
