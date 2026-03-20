Advertisement

الشتاء لم ينتهِ بعد.. أمطار طوفانية وموجات برَدية وثلوج ستستمر حتى نيسان!

Lebanon 24
20-03-2026 | 04:24
أفادت صفحة Lebanese Daily Weather  المتخصصة في الأحوال الجوية ان الأمطار هطلت أمس الخميس وكانت غزيرة إلى غزيرة جدًا فوق أغلب المناطق، تزامن ذلك مع موجات بردية ومطرية ونسبة صواعق مرتفعة، كما تساقطت الثلوج فوق الجبال العالية وتفاوتت الغزارة من منطقة لأخرى. 

أضافت الصفحة: "تشير تحديثات الخرائط الجوية المتغيرة إلى استمرار توالي الخيرات نحو المنطقة حتى إشعار آخر، أقله حتى القسم الأول من نيسان، مع استراحة بسيطة بين كل حالة وأخرى لا تتعدى اليومين. في هذه الفترة، يُتوقع هطول ما بين 100 إلى 170 ملم، وتختلف المتساقطات من منطقة لأخرى."

وتابعت: "يستمر الطقس على ما هو عليه، متقلبًا ماطرًا على فترات حتى مطلع الأسبوع المقبل. تشتد الهطولات من وقت لآخر، وتكون غزيرة إلى غزيرة جدًا بين اليوم ونهار الأحد. يترافق ذلك مع تساقط البَرَد ونشاط في سرعة الرياح، التي تصبح عاصفة في بعض هباتها جنوبًا وفي المناطق الشمالية أحيانًا، مع انفراجات للشمس من حين لآخر. ستشمل الأمطار مختلف المناطق اللبنانية، وتتركز الهطولات ساحلًا وشمالًا وفي الوسط كدرجة أولى، فيما ستشهد باقي المناطق أمطارًا غزيرة أيضًا اما الثلوج فوق ١٧٠٠/١٨٠٠متر" .

وختمت الصفحة قائلة: "إذاً آذار يصعد بالأمطار، والخيرات مستمرة حتى القسم الأول من نيسان". 




Advertisement
